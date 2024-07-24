Как снижение предельных ставок может повлиять на потребительское кредитование

Как снижение годовых эффективных ставок вознаграждения отразится на казахстанцах и что потенциально может измениться в потребительском кредитовании в случае принятия новых предельных ставок, в материале Zakon.kz.

На прошлой неделе в Агентстве РК по регулированию и развитию финрынка (АРРФР) сообщили, насколько планируется снизить размеры годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по кредитам. Согласно проекту постановления, который Агентство разработало совместно с Нацбанком, ставку по беззалоговым займам банков предлагается установить на уровне 46%, залоговым займам – 35%, по ипотечным кредитам – 25%, микрокредитам МФО – 46%. По микрокредитам на срок до 45 календарных дней, или так называемым кредитам до зарплаты, планируется установить лимит 0,3% в день, но не более 179% ГЭСВ.

В настоящий момент действуют следующие ставки: по займам банков и МФО – 56%, по залоговым займам – 40%, по ипотечным кредитам – 25%, по микрокредитам до 45 дней и до 50 МРП – не более 1% в день и не более 15% и 20% за весь срок кредита, в зависимости от суммы.

Почему ставки предлагается снизить на 10%?

Управляющий директор Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Ирина Кушнарева отмечает, что в АРФРР была разработана Методика расчета предельной ГЭСВ с учетом стоимости фондирования банков, и, по информации АРРФР, расчетный результат составил 46%.

"Из интереса можно отметить, что в момент принятия предельной ГЭСВ ограничение в размере 56% равнялось 8-кратному размеру ставки рефинансирования НБРК, сейчас, в случае принятия, ограничение вводится на уровне примерно 3-кратной базовой ставки". Ирина Кушнарева

К слову, ранее директор Департамента методологии и пруденциального регулирования финансовых организаций АРРФР Даурен Салимбаев также прокомментировал, насколько могут быть снижены ставки по краткосрочным микрокредитам в случае принятия проекта.

Что изменится для граждан?

Ирина Кушнарева отмечает, что само по себе снижение предельной эффективной ставки обсуждалось уже достаточно давно, поэтому проект НПА не стал неожиданностью. При этом позиция участников финансового рынка (как банков, так и МФО) в значительной степени зависит от структуры их кредитного портфеля и стратегии.

"Основным аргументом снижения ГЭСВ для физических лиц со стороны регулятора является снижение их "закредитованности" путем снижения стоимости обслуживания займов. И тут есть определенные ограничения эффективности таких мер. Во-первых, наиболее популярным продуктом является рассрочка, во-вторых, спрос на потребительские кредиты не чувствителен к ГЭСВ, ее снижение или повышение на него не повлияет, но повлияет на риск аппетит банков, а наиболее рисковая группа заемщиков, получив отказ в банках и МФО, имеет возможность обратиться за кредитом с ГЭСВ 179%". Ирина Кушнарева

Эксперт подчеркивает, что, с одной стороны, нормативное ужесточение кредитных условий для физических лиц в какой-то мере снижает общие макроэкономические риски, с другой – "исключительный патернализм в отношении клиентов" противоречит задаче повышения финансовой грамотности.

Кроме того, если говорить о краткосрочных микрокредитах, сроком до 45 дней, то в данном случае на снижение так называемой закредитованности именно ставка не повлияет, считает Ирина Кушнарева. Однако польза от установления такой ставки может выражаться в том, что если клиент проанализирует и увидит стоимость этого продукта в сопоставимом выражении, то он сможет сравнить его с другими предложениями на рынке.

"Непонятно только, почему предложенная ГЭСВ, относящаяся к отдельному продукту с ограничением суммы и срока, доступна только для микрофинансовых организаций, а не является общей для финансового рынка, но, возможно, это можно обсудить". Ирина Кушнарева

Станут ли кредиты дешевле?

Эксперты в целом позитивно оценивают решение о снижении ставок, однако не ожидают, что кредиты для населения на этом фоне станут дешевле.

По мнению экономиста Эльдара Шамсутдинова, в данном случае речь идет не о дешевизне кредитов, а в большей степени об упразднении системных рисков и перекосов. Прежде всего необходимо, чтобы потребительское кредитование сбавило обороты, а кредиты направлялись в другие инструменты. Например, в фондовый рынок, кредитование бизнеса – то есть, в те сферы, которые будут оказывать влияние именно на экономическое развитие страны, чем на консюмеризм, считает Шамсутдинов.

Ирина Кушнарева также полагает, что, скорее всего, основная группа клиентов изменения в предельных ставках особенно не заметит.

"В силу их риск профиля и структуры кредитов ставки для них уже были существенно ниже предельных. По данным Нацбанка РК, средневзвешенная ставка для физических лиц в мае составила 20,4% (максимально – 34,7% по кредитам до одного месяца), для юридических лиц – 18,1% (с максимальной 20,7% по кредитам от 1 до 5 лет)". Ирина Кушнарева

Финансовый консультант Расул Рысмамбетов добавил, что предлагаемые ставки все еще достаточно высокие, однако и такое снижение можно оценивать положительно. Кроме того, есть некоторые минусы в том, что они фиксированные. По его мнению, постепенно нужно переходить к плавающим лимитам ставок. В целом, банки, по его мнению, станут более осторожными в выдаче кредитов. Не исключено, что потребительские займы и операции с государственными ценными бумаги перестанут быть "кормильцами" банков.

Ранее эксперты также рассказали, почему из-за снижения предельных ставок банки могут сократить выдачу кредитов населению.