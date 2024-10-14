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В Казахстане повысят зарплату части медработников и тарифы на услуги ГОБМП и ОСМС

Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения , фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 14:46 Фото: Zakon.kz
Минздрав подготовил поправки в тарифы на медицинские услуги, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в ОСМС, сообщает Zakon.kz.

В частности, документ направлен на пересмотр стоимости тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках ГОБМП и в системе ОСМС с учетом расходов на страхование профессиональной ответственности, а также увеличение зарплаты медработникам и работникам, имеющим зарплату ниже размера минимальной.

Как пояснили в Минздраве, по поручению главы государства разработаны и утверждены поправки в закон в части страхования профответственности медицинских работников, направленной на повышение статуса медицинских работников, защиту прав пациентов и на повышение качества медицинской помощи, в связи с чем министерством проводится следующая работа.

"В качестве инструмента для возмещения затрат медицинских организаций на страхование профответственности принято повышение тарифов на услуги ГОБМП и ОСМС. В этой связи министерством разработаны изменения в методику формирования тарифов в части дополнения расходами на страхование профответственности медработников", – отметили в министерстве.

На основании внесенных поправок проведены расчеты стоимости услуг и сформирован проект приказа по тарифам с учетом необходимых расходов на страхование профответственности.

Вместе с тем проект приказа предусматривает увеличение зарплаты медработникам, в частности, увеличение поправочных коэффициентов к должностным окладам врачам – 3,42, среднему медперсоналу – 2,34, а также работникам, имеющим зарплату ниже размера минимальной (85 тыс. тенге).

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 октября.

Ранее сообщалось, что в правила реализации лекарственных средств внесены изменения.

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