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Доллар стремительно дешевеет на торгах 14 октября

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 15:38 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 14 октября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 484,11 тенге, снизившись еще на 2,75 тенге.

Средневзвешенный курс юаня также понизился и составил 68,29 тенге (-1,04).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 484,1-486,5 тенге, евро – по 528-532 тенге, российские рубли – по 5,01-5,11 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 14 октября.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на декабрь на электронных торгах ICE Futures снизилась на 1,38%, до 77,95 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на ноябрь подешевели на те же 1,38%, до 74,52 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 487,37 тенге, евро – в 532,94 тенге, рубля – в 5,09 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 14 октября, можно здесь.

В минувшую пятницу, 11 октября, доллар снизился сразу на 4,37 тенге.

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