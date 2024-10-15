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Законодательство РК

Нерезиденты вложили в государственные ценные бумаги Казахстана более триллиона тенге

деньги, ГЦБ, вложения, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 15:16 Фото: Freepik
Объем вложений нерезидентов в государственные ценные бумаги РК превысил отметку в 1 трлн тенге. Подробнее – в материале Zakon.kz.
Согласно данным Национального банка РК, объем вложений нерезидентов в государственные ценные бумаги Казахстана вырос до рекордной отметки в 1,025 трлн тенге, сообщили в Ассоциации финансистов Казахстана. В сравнении с показателем в 454,7 млрд тенге на начало года – рост в 2,3 раза.
ГЦБ, нерезиденты, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 15:16

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

Аналитики уточнили, что этому способствует проведение Нацбанком умеренно жесткой монетарной политики. В целом на первых торгах текущей недели отмечалась незначительная динамика ставок денежного рынка. В частности, доходность операций репо снизилось до 13,79%, а ставки по однодневным валютным свопам сохранились на отметке 7,65%. При этом объем торгов особо не изменился – 760,3 млрд тенге.
"Между тем в понедельник Нацбанк изъял с рынка 1,8 трлн тенге краткосрочной ликвидности, в том числе 0,5 трлн (60% спроса) нотами и 1,3 трлн (100% спроса) посредством депозитного аукциона под 13,95% и 14,25% годовых, соответственно. На этом фоне открытая позиция сохраняется выше психологической отметки в 7 трлн тенге чистой задолженности Нацбанка РК перед рынком". АФК

Ситуация с курсом

В ассоциации также отметили, что на фоне отмены покупок инвалюты для ЕНПФ, сохранения базовой ставки на высоком уровне 14,25% и готовности регулятора проводить интервенции нацвалюта продолжает активно отыгрывать понесенные ранее потери против доллара США. В частности, в понедельник средневзвешенный курс USD/KZT опустился до 484,52 тенге за доллар, на 2,34 тенге.

В то же время с учетом комфортных цен на нефть (средняя цена выше 80 долларов) и растущего интереса нерезидентов к тенговым активам потенциал для дальнейшего укрепления тенге еще не исчерпан, полагают аналитики.

Ранее Zakon.kz также рассказывал, что может поддержать курс нацвалюты на этой неделе. 

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