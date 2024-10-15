Нерезиденты вложили в государственные ценные бумаги Казахстана более триллиона тенге

Ситуация с курсом

В ассоциации также отметили, что на фоне отмены покупок инвалюты для ЕНПФ, сохранения базовой ставки на высоком уровне 14,25% и готовности регулятора проводить интервенции нацвалюта продолжает активно отыгрывать понесенные ранее потери против доллара США. В частности, в понедельник средневзвешенный курс USD/KZT опустился до 484,52 тенге за доллар, на 2,34 тенге.







В то же время с учетом комфортных цен на нефть (средняя цена выше 80 долларов) и растущего интереса нерезидентов к тенговым активам потенциал для дальнейшего укрепления тенге еще не исчерпан, полагают аналитики.



