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Законодательство РК

Названы самые дорогие и самые дешевые регионы для жизни в Казахстане

Названы самые дорогие и самые дешевые регионы для жизни в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 15:09 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Инфляция в Казахстане существенно замедляется. За девять месяцев 2024 года темп роста цен составил 8,3% по сравнению с 11,8% в 2023 году и 17,7% в 2022 году. При этом в некоторых регионах цены растут намного быстрее, чем в целом по республике, сообщает Zakon.kz.

Как утверждает Бюро национальной статистики АСПиР РК, замедление инфляционных процессов происходит во всех регионах страны.

Особенно заметно снижение темпа роста цен в Алматинской области: в прошлом году в октябре инфляция в этом регионе составляла 10,4%, в этом году – 5,5%.

На втором месте по снижению инфляции – Улытауская область. Сегодня темпы роста цен там составляют 6,3% (год назад – 11,7%).

Наиболее резко цены за этот год поднялись для жителей Астаны – 10,3% (в прошлом году – 11,6%) и в Мангистауской области – на 9,8% (10,9% в октябре 2023 года).

таблицы доходы, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 15:09

Инфляция в РК по регионам, 2024 год. Фото: stat.gov.kz

При этом по всему Казахстану сохраняется очень неприятный тренд – львиную долю в инфляцию вносит удорожание платных услуг населению.

таблицы доходы, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 15:09

Верхняя кривая — рост услуг на 13,6% за 9 месяцев 2024 года. Фото: stat.gov.kz

Так, по сравнению с октябрем 2023 года выросли в цене тарифы на:

  • центральное отопление – на 33%;
  • холодную воду – на 29,4%;
  • водоотведение – на 24%;
  • электроэнергию – на 23,7%;
  • вывоз мусора – на 18,1%;
  • горячую воду – на 17,4%;
  • газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 12%.

Увеличились цены на услуги:

  • связи – на 15%;
  • парикмахерских – на 12,9%;
  • здравоохранения, ритуальные – на 11,6%;
  • по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей – на 10,5%;
  • общепита – на 9,3%;
  • образования – на 8,7%.

Ранее мы сообщали, что только 0,8% граждан РК, опрошенных Национальным банком, верят в снижение инфляции.

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