Названы самые дорогие и самые дешевые регионы для жизни в Казахстане
Как утверждает Бюро национальной статистики АСПиР РК, замедление инфляционных процессов происходит во всех регионах страны.
Особенно заметно снижение темпа роста цен в Алматинской области: в прошлом году в октябре инфляция в этом регионе составляла 10,4%, в этом году – 5,5%.
На втором месте по снижению инфляции – Улытауская область. Сегодня темпы роста цен там составляют 6,3% (год назад – 11,7%).
Наиболее резко цены за этот год поднялись для жителей Астаны – 10,3% (в прошлом году – 11,6%) и в Мангистауской области – на 9,8% (10,9% в октябре 2023 года).
Инфляция в РК по регионам, 2024 год. Фото: stat.gov.kz
При этом по всему Казахстану сохраняется очень неприятный тренд – львиную долю в инфляцию вносит удорожание платных услуг населению.
Верхняя кривая — рост услуг на 13,6% за 9 месяцев 2024 года. Фото: stat.gov.kz
Так, по сравнению с октябрем 2023 года выросли в цене тарифы на:
- центральное отопление – на 33%;
- холодную воду – на 29,4%;
- водоотведение – на 24%;
- электроэнергию – на 23,7%;
- вывоз мусора – на 18,1%;
- горячую воду – на 17,4%;
- газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 12%.
Увеличились цены на услуги:
- связи – на 15%;
- парикмахерских – на 12,9%;
- здравоохранения, ритуальные – на 11,6%;
- по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей – на 10,5%;
- общепита – на 9,3%;
- образования – на 8,7%.
Ранее мы сообщали, что только 0,8% граждан РК, опрошенных Национальным банком, верят в снижение инфляции.