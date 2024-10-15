Статистика кредитования: насколько выросли кредиты населению в Казахстане

Насколько выросли кредиты экономике к сентябрю 2024 года и какую долю в общем объеме занимают займы населения, в материале Zakon.kz.

Кредиты экономике в расширенном определении по состоянию на 1 сентября 2024 года составили 38,5 трлн тенге, увеличившись с 1 сентября 2023 года на 20,8%, следует из информации Национального банка РК.

По категориям заемщиков 54% от суммарного объема приходится на кредиты населению. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они выросли на 23,9%, до 20,8 трлн тенге. С марта текущего года объем кредитов вырос на 10,9% (с 18,7 трлн тенге).

46% от суммарного объема кредитов приходится на кредиты бизнесу, в том числе займы нефинансовых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших кредиты на бизнес-цели. В целом кредиты бизнесу выросли по отношению к тому же периоду 2023 года на 17,2% и составили 17,7 трлн тенге.

Отметим, что доля кредитов бизнесу остается практически неизменной на протяжении всего года. При этом с марта объем вырос на 7,63% с 16,4 трлн тенге.

Объем кредитов в национальной валюте увеличился за год на 19,1%, до 35,0 трлн тенге. При этом в иностранной валюте рост более существенный – на 39,9%, до 3,5 трлн тенге. Это увеличение в том числе связано с валютной переоценкой.

В разрезе кредитных организаций наибольший объем приходится на кредиты банковского сектора – 85,6% от общего объема. Доля организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность – 6,8%.