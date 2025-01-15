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Финансы

Статистика кредитования: кредиты бизнесу и населению превысили 40 трлн тенге

деньги, тенге, кредиты, население, бизнес, статистика, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 17:16 Фото: Freepik
Насколько выросли кредиты экономике в Казахстане к декабрю 2024 года и какие кредиты составляют основную часть портфеля кредитования, в материале Zakon.kz.

Согласно данным Нацбанка, кредиты экономике на 1 декабря 2024 года достигли 40,9 трлн тенге, увеличившись с 1 декабря 2023 года на 22,3%. По сравнению с ноябрем 2024 года рост составил 2,75%. Кредиты банковского сектора составляют основную часть, или 85,8% от общего объема кредитов (более 35 трлн тенге).

По категориям заемщиков 46% от суммарного объема кредитов приходится на кредиты бизнесу. В эту категорию входят нефинансовые юридические лица и индивидуальные предприниматели, получившие кредиты на бизнес-цели. Большую часть, или 54% составляют кредиты населению.

"Кредиты бизнесу выросли по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 20,6% и составили 18,8 трлн тенге, кредиты населению выросли на 23,7% до 22,1 трлн тенге".Нацбанк РК

Объем кредитов в национальной валюте увеличился за год на 18,9% до 36,8 трлн тенге, в иностранной валюте – на 64% до 4,1 трлн тенге, в том числе за счет их валютной переоценки, уточняют в Нацбанке. Добавим, что за месяц кредиты населению в иностранной валюте сократились на 3,6% до 2,57 млрд тенге.

Ольга Кудряшова
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