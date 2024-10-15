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Курс доллара вырос сразу на три тенге на торгах 15 октября

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 15:40 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 15 октября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 487,42 тенге, поднявшись на 2,90 тенге.

Средневзвешенный курс юаня также повысился и составил 68,38 тенге (+0,09).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 487,5-489,9 тенге, евро – по 531,5-536 тенге, российские рубли – по 5,01-5,15 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 15 октября.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 3%, до 75,11 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate упали на 3,1%, до 71,57 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 484,11 тенге, евро – в 528,79 тенге, рубля – в 5,03 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 15 октября, можно здесь.


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