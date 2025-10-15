Курс доллара еще немного вырос на торгах 15 октября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 15 октября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 539,56 тенге, поднявшись еще на 0,63 тенге.

Курс рубля подрос до 6,82 тенге (+0,11).

Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 75,71 тенге (+0,45).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 539,9-542,7 тенге, евро – по 623,5-627,5 тенге, рубли – по 6,65-6,77.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 15 октября.

Так, стоимость фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE упала на 2,18%, до 61,94 доллара за баррель.

Нефть марки Brent опустилась до отметки 62 доллара за баррель впервые за пять месяцев, в предыдущий раз такое было 8 мая 2025 года.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 538,63 тенге, евро – 622,23 тенге, рубля – 6,71 тенге.

