Курс доллара еще немного вырос на торгах 15 октября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 539,56 тенге, поднявшись еще на 0,63 тенге.
Курс рубля подрос до 6,82 тенге (+0,11).
Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 75,71 тенге (+0,45).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 539,9-542,7 тенге, евро – по 623,5-627,5 тенге, рубли – по 6,65-6,77.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 15 октября.
Так, стоимость фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE упала на 2,18%, до 61,94 доллара за баррель.
Нефть марки Brent опустилась до отметки 62 доллара за баррель впервые за пять месяцев, в предыдущий раз такое было 8 мая 2025 года.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 538,63 тенге, евро – 622,23 тенге, рубля – 6,71 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 15 октября, можно здесь.