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Законодательство РК

Где лучше хранить деньги при высоком курсе доллара

тенге и доллары, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 17:07 Фото: Zakon.kz
В условиях высокой инфляции и экономической неопределенности многие казахстанцы, имеющие накопления, озабочены вопросом: как сохранить свои кровные сбережения? О том, как не потерять, а еще лучше – приумножить собственные капиталы, – в материале Zakon.kz.

Для начала следует разобраться, что такое сбережения. Согласно последнему опросу Нацбанка РК, большинство граждан, имеющих "лишние деньги", считают, что накопления начинаются с суммы в 300 тыс. тенге. Это утверждение уточняет сотрудник инвестиционной компании Асхат Ниязбеков.

"Если сумма ваших сбережений меньше 500 тыс. тенге, то достаточно простого депозита в национальной валюте. Если у вас больше свободных денег, то желательно часть из них куда-то выгодно вложить, чтобы уберечь от инфляции".Асхат Ниязбеков

Если же гражданин не разбирается в тонкостях финансовых спекуляций и инвестиций, то, по мнению специалиста, самый простой подход – это перевод тенге в валюту.

Традиционный способ – это деление накоплений на три части – в тенге, доллары и евро (можно заменить швейцарским франком, фунтом стерлингов, юанем). Все эти деньги лучше положить в банк под проценты.

Еще один эксперт – независимый финансовый консультант Аман Алимбаев – указывает на важную деталь.

"Иностранную валюту нужно покупать тогда, когда растет курс тенге. Например, весной 2024 года доллар стоил всего 430 тенге – это был самый лучший период для перевода накоплений в СКВ".Аман Алимбаев

При этом аналитики добавляют, что деление сбережений на разные валюты может быть разным. Например, многие считают, что лучше выбрать такую формулу: "40% – в тенге, 40% – в долларах, 20% – в евро".

Вместо евро можно использовать и другую валюту, продолжает Асхат Ниязбеков. Вот, например, ТОП-7 самых сильных валют первой половины 2024 года (справа – цена в долларах).

  1. Кувейтский динар – 3,26.
  2. Бахрейнский динар – 2,65.
  3. Оманский риал – 2,60.
  4. Иорданский динар – 1,41.
  5. Фунт стерлингов – 1,31.
  6. Швейцарский франк – 1,16.
  7. Канадский доллар – 0,724.

Можно смело выделить около 20% своих накоплений и купить какую-нибудь из этих валют. Эти валюты не только не потеряли к доллару в течение 2024 года, но некоторые (например, британский фунт) выросли.

Таблица валюты, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 17:07

Так вырос британский фунт к доллару. Фото: nvesting.com

Второй вопрос, который всегда возникает у неискушенного человека с излишками денег, где лучше хранить сбережения?

Вариантов здесь масса, считают специалисты. Самый простой способ – открыть депозиты.

Самый важный критерий здесь – открыть такой депозит, чтобы его ставка была больше инфляции в стране. Сегодня в Казахстане как раз такой период: инфляция составляет 8,3%, а депозит можно открыть чуть ли не под 17%.

Некоторые банки предлагают и мультивалютные вклады или вклад в разных валютах. Тогда вы можете разделить свои накопления между тенге и, к примеру, долларами и евро и, в зависимости от ситуации, уменьшить или увеличивать эти доли.

Есть и масса других вариантов сбережения и приумножения своих капиталов – от покупки золота до инвестиций в недвижимость; от приобретения редкого антиквариата до игры на бирже; от вложения в раритетный алкоголь до покупки дерева бонсай; от покупки NFT до закупа мест на элитарном кладбище. Все зависит от фантазии и склонности к риску.

Ранее мы рассказали, где хранит деньги руководитель Национального банка РК.

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