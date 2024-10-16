Какие продукты подешевели в Казахстане по итогам сентября

В Нацбанке подсчитали, насколько снизились темпы роста продовольственной инфляции и по каким категориям товаров зафиксировано месячное снижение цен, об этом – в материале Zakon.kz.

В сентябре 2024 года продолжился тренд на замедление годовой инфляции, которая составила 8,3%. При этом темпы месячного роста цен также замедлились по сравнению с предыдущим месяцем и составили 0,4%, однако они все еще остаются выше среднеисторических показателей за период 2017-2021 годов – 0,3%, говорится в обзоре Национального банка РК по инфляционным тенденциям.

"Замедление годовой продовольственной инфляции было обусловлено низкими темпами роста цен производителей продуктов питания в обрабатывающей промышленности и на сельскохозяйственную продукцию. Однако в последние месяцы прослеживается тенденция к ускорению этих показателей". Национальный банк РК

В то же время годовая непродовольственная инфляция превышает продовольственную инфляцию в условиях сохраняющегося проинфляционного давления со стороны устойчивого потребительского спроса и ослабления тенге. Слабый рост цен на ГСМ оказывает дезинфляционное влияние, поясняют в Нацбанке.

Сервисная инфляция сохранилась на уровне предыдущего месяца вследствие баланса между замедлением годовой инфляции в отдельных сегментах рыночных услуг и ускорением темпов роста тарифов на регулируемые жилищно-коммунальные услуги.

Цены на продтовары

В сентябре 2024 года годовой темп роста цен на продовольственные товары замедлился до 5,1%. Основными факторами дезинфляционного влияния стали фрукты и овощи, мясо и мясопродукты, хлебобулочные изделия и крупы. В то же время яйца, масла и жиры внесли проинфляционный вклад в продовольственную инфляцию.

Фото: Национальный банк РК

Вместе с тем рост цен в месячном выражении в сентября составил 0%. Следует отметить, что исторически в сентябре цены на продовольственные товары снижались на 0,1%.

"Повышательное давление на месячную продовольственную инфляцию оказал рост цен на масла и жиры, а также яйца. В то же время снижение цен на фрукты и овощи, а также замедление темпов роста цен на сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия оказали понижательное влияние на данный показатель". Национальный банк РК

Подчеркивается, что одним из основных источников повышательного влияния на месячную продовольственную инфляцию стал именно рост цен на яйца до 6%. При этом основным фактором, способствовавшим этому росту, стал значительный рост цен производителей яиц в сельском хозяйстве.

Увеличение цен на масложировую продукцию произошло на фоне роста цен производителей масел и жиров в обрабатывающей промышленности, вызванного ускорением цен производителей семян подсолнечника в сельском хозяйстве. Кроме того, дополнительное повышательное давление на цены масел и жиров оказало ускорение мировых цен на масло.

Снижение цен на фрукты в сентябре 2024 года составило 3%, овощи – 4,3%. Среди фруктов драйверами нисходящего тренда было снижение цен на виноград (-10,3%), бананы (-4,7%), и яблоки (-3,6%). В то же время среди овощей отмечается снижение цен на картофель (-13,5%), морковь (-11,9%) и лук репчатый (-10%).

"Цены на фрукты и овощи ежегодно демонстрируют значительное снижение в период с июля по сентябрь. Этот сезонный тренд связан с периодом созревания и сбора урожая, который начинается в Казахстане и соседних странах, откуда импортируется плодоовощная продукция". Национальный банк РК

В сентябре 2024 года также зафиксировано замедление темпов роста цен на сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия с 0,8% в августе до 0% в сентябре.

По всем основным позициям наблюдалось снижение или замедление темпов роста цен. Основной причиной дезинфляции в этом сегменте является значительное снижение цен производителей сахара. Также наблюдалось снижение цен производителей какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий.

Между тем в сентябре 2024 года сохранялась тенденция превышения внутренних цен над внешними для всех основных видов продовольствия, за исключением растительных масел. Ценовой дифференциал между внутренними и внешними ценами по всем видам, кроме растительных масел, сократился вследствие более значительного роста мировых цен.

Как пояснили в Нацбанке, в сентябре 2024 года мировые цены на растительные масла значительно увеличились на 4,6% по сравнению с предыдущим месяцем, продолжая опережать темпы роста внутренних цен.