Требования для открытия филиалов иностранных банков хотят смягчить в Казахстане

Заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов в кулуарах Сената 29 мая 2025 года рассказал, банки каких стран хотят открыть филиалы в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Кизатов отметил заинтересованность со стороны банков Юго-Восточной Азии и со стороны банков Восточной Европы.

"Мы сейчас точное название этих банков дать не можем, потому что они находятся в процессе рассмотрения возможностей вхождения на банковский рынок. Пока никаких окончательных финальных решений не принималось, поэтому мы такого рода информацию рассказать не можем. Но определенная заинтересованность есть. И почему? Почему в рамках законодательных норм сейчас мы снижаем требования для открытия филиалов банков?" – сказал он.

Тогда как сейчас, по его словам, если иностранный банк хочет открыть свой филиал на территории Казахстана, его активы должны составлять не менее 20 млрд долларов.

"За пять лет действия этой нормы ни один иностранный банк не открыл у нас филиала. И мы, исходя из того, что в рамках нашей надзорной информации слышим определенную заинтересованность стран, которые в основном торгуют с нами, имеют общие экономические связи, заинтересованность в открытии банков, изучили там перечень банков, какие активы у них есть. Исходя из этого, было предложено снизить требование с 20 до 10 млрд долларов. Мы думаем, что снижение этого требования ускорит процесс вхождения этих иностранных банков на банковский рынок в Казахстане. Мы заинтересованы во вхождении крупных иностранных банков. Если они подадут документы, мы в максимально короткие сроки постараемся рассмотреть эти документы", – заверил он.

5 мая 2025 года Олжас Кизатов представил основные новеллы нового закона о банковской системе.