Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Открыть иностранный банк в Казахстане станет проще: в АРРФР разъяснили, как будут изменены требования

банки, филиалы, требования, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 14:22 Фото: Zakon.kz
В АРРФР рассказали, как изменятся требования для открытия филиала иностранного банка в Казахстане. Подробнее – в материале Zakon.kz.

В Казахстане планируется принятие поправок, направленных на либерализацию требований по открытию иностранных банков. Об этом в ходе доклада на пленарном заседании Мажилиса Парламента заявила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова.

В частности, предусматривается сокращение перечня документов для получения разрешения на открытие иностранного банка. При этом количество документов будет зависеть от рейтинга иностранной материнской компании.

"Для иностранных банков с рейтингом от "BB-" до "А" количество документов для открытия дочернего банка сокращается с 24 до 17, для открытия филиала – с 20 до 10. Для банков с рейтингом "А-" и выше количество документов сокращается до 10 и 8, соответственно". Мадина Абылкасымова

Также в рамках соответствующего законопроекта предполагается снижение требований к активам иностранного банка при создании филиалов – с 20 млрд до 10 млрд долларов США для привлечения большего количества иностранных инвесторов.

По словам председателя АРРФР, также будет расширен перечень разрешенных видов деятельности для филиалов иностранных банков. В частности, филиалы получат право проводить обменные операции с иностранной валютой, вести кастодиальную деятельность, деятельность трансфер-агента, участвовать в синдицированном финансировании, выпускать платежные карточки.

"На втором этапе после получения разрешения на открытие дочернего банка или филиала иностранного банка перечень документов для получения банковской лицензии также сокращается с 50 до 7. В основном эти документы относятся к внутренним нормативным документам и требования по их утверждению будут перенесены на этап после получения лицензии".Мадина Абылкасымова

Помимо этого, в рамках законопроекта предлагается исключить для руководящих работников требование по наличию руководящего стажа для членов совета директоров банка, а также учитывать опыт работы в микрофинансовых организациях для кандидатов на руководящие позиции.

Ранее Zakon.kz сообщал, что мажилис одобрил в первом чтении проект закона о развитии финансового рынка.

Читайте также

Доллары, деньги, обмен валют, обменник
Курс доллара снова вырос на торгах 16 октября
овощи на базаре
Сезонный фактор: как морковь и картофель борются с инфляцией в Казахстане
снижение, инфляция
Какие продукты подешевели в Казахстане по итогам сентября
Ольга Кудряшова
Банки Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Певец SHAMAN прокомментировал отношения бывшей жены с Егором Кридом
Певец SHAMAN прокомментировал отношения бывшей жены с Егором Кридом
осень в Алматы вступает в свои права
Мороз и мокрый снег: как долго продлится ненастье в Алматы и области
Жена Кайрата Нуртаса покинула Казахстан
Жена Кайрата Нуртаса покинула Казахстан
Дочь Дмитрия Маликова показала подросшего брата и записала с ним танец под хит &quot;Ирины Кайратовны&quot;
Дочь Дмитрия Маликова показала подросшего брата и записала с ним танец под хит "Ирины Кайратовны"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: