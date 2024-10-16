Открыть иностранный банк в Казахстане станет проще: в АРРФР разъяснили, как будут изменены требования

В АРРФР рассказали, как изменятся требования для открытия филиала иностранного банка в Казахстане. Подробнее – в материале Zakon.kz.

В Казахстане планируется принятие поправок, направленных на либерализацию требований по открытию иностранных банков. Об этом в ходе доклада на пленарном заседании Мажилиса Парламента заявила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова.

В частности, предусматривается сокращение перечня документов для получения разрешения на открытие иностранного банка. При этом количество документов будет зависеть от рейтинга иностранной материнской компании.

"Для иностранных банков с рейтингом от "BB-" до "А" количество документов для открытия дочернего банка сокращается с 24 до 17, для открытия филиала – с 20 до 10. Для банков с рейтингом "А-" и выше количество документов сокращается до 10 и 8, соответственно". Мадина Абылкасымова

Также в рамках соответствующего законопроекта предполагается снижение требований к активам иностранного банка при создании филиалов – с 20 млрд до 10 млрд долларов США для привлечения большего количества иностранных инвесторов.

По словам председателя АРРФР, также будет расширен перечень разрешенных видов деятельности для филиалов иностранных банков. В частности, филиалы получат право проводить обменные операции с иностранной валютой, вести кастодиальную деятельность, деятельность трансфер-агента, участвовать в синдицированном финансировании, выпускать платежные карточки.

"На втором этапе после получения разрешения на открытие дочернего банка или филиала иностранного банка перечень документов для получения банковской лицензии также сокращается с 50 до 7. В основном эти документы относятся к внутренним нормативным документам и требования по их утверждению будут перенесены на этап после получения лицензии". Мадина Абылкасымова

Помимо этого, в рамках законопроекта предлагается исключить для руководящих работников требование по наличию руководящего стажа для членов совета директоров банка, а также учитывать опыт работы в микрофинансовых организациях для кандидатов на руководящие позиции.

Ранее Zakon.kz сообщал, что мажилис одобрил в первом чтении проект закона о развитии финансового рынка.