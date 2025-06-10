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Финансы

Открыть иностранные банки в Казахстане станет проще

Экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, рост экономики, экономический рост, накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 21:01 Фото: pixabay
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана разработало проект постановления, направленный на либерализацию требований к открытию иностранных банков и их филиалов, сообщает Zakon.kz.

Документ, опубликованный на портале "Открытые НПА" и сайте агентства, предусматривает оптимизацию перечня документов, необходимых для подачи в уполномоченный орган, а также приведение норм в соответствие с законами "О государственных услугах" и "Об информатизации".

Проект разработан в рамках реализации закона о развитии финансового рынка и защите прав потребителей финансовых услуг. Среди ключевых изменений – упрощение процедур для иностранных банков, что должно способствовать привлечению инвестиций и развитию конкуренции на рынке.

Кроме того, постановление вносит изменения в ряд нормативных актов, регулирующих деятельность финансовых организаций, и отменяет некоторые устаревшие документы. 

Ранее Нацбанк сделал важное разъяснение касательно обмена валюты в Казахстане. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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