Открыть иностранные банки в Казахстане станет проще
Документ, опубликованный на портале "Открытые НПА" и сайте агентства, предусматривает оптимизацию перечня документов, необходимых для подачи в уполномоченный орган, а также приведение норм в соответствие с законами "О государственных услугах" и "Об информатизации".
Проект разработан в рамках реализации закона о развитии финансового рынка и защите прав потребителей финансовых услуг. Среди ключевых изменений – упрощение процедур для иностранных банков, что должно способствовать привлечению инвестиций и развитию конкуренции на рынке.
Кроме того, постановление вносит изменения в ряд нормативных актов, регулирующих деятельность финансовых организаций, и отменяет некоторые устаревшие документы.
Ранее Нацбанк сделал важное разъяснение касательно обмена валюты в Казахстане.