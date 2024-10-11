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В Алматы вырастут тарифы на электроэнергию

Коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 16:17 Фото: Zakon.kz
Глава Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Алматы Асель Буденеева 11 октября 2024 года на брифинге в РСК рассказала о повышении тарифов на электроэнергию в городе, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в рамках новой тарифной политики "Тариф в обмен на инвестиции" АО "АЖК" проводит работы по модернизации сетей на 30,5 млрд тенге за счет собственных средств, в том числе 1,8 млрд тенге – дополнительные инвестиции. По итогам ожидается снижение износа электрических сетей на 2,45%. Кроме того, данные мероприятия повлекут снижение нормативно технических потерь и аварийных ситуаций.

"На изменение цен на электроснабжение влияет изменение средневзвешенной цены на производство и передачу электрической энергии, изменение инвестиционной составляющей, изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности и получение на баланс сетей. Вместе с тем изменение тарифов на передачу связано с увеличением объемов ремонтных работ, что повысит надежность и стабильность работы электрических сетей города, приведет к снижению аварийных ситуаций и нормативных технических потерь", – сказала Асель Буденеева.

Рост тарифа в среднем составит 3,7%. С 15 октября 2024 года средневзвешенная предельная цена за электроснабжение составит 29,04 тенге без НДС, в том числе:

  • для населения – 27,59 тенге/кВт-ч без НДС;
  • для юридических лиц – 30,08 тенге/кВт-ч без НДС;
  • для бюджетных организаций – 30,47 тенге/кВт-ч без НДС;
  • для потребителей, производящих СЗПТ, – 29,04 тенге/ кВт-ч без НДС.

Тарифы, дифференцированные в зависимости от объемов потребления электрической энергии, для физических лиц составляют:

  • для первого уровня – 25,06 тенге/кВт-ч без НДС;
  • для второго уровня – 33,11 тенге/кВт-ч без НДС,
  • для третьего уровня – 41,39 тенге/кВт-ч без НДС.

Подробнее с информацией о дифференцированном тарифе и порядке исчисления можно ознакомиться на сайте.

При этом акимат Алматы продолжит компенсировать повышение тарифов на комуслуги социально уязвимым категориям населения. С июля 2023 года по инициативе акима города запущен проект, направленный на выравнивание последствий подорожания услуг ЖКХ за счет компенсационных выплат для девяти уязвимых категорий граждан.

По данным Управления занятости и социальных программ, за год ежемесячную социальную выплату в размере 0,8 МРП получили более 140 тыс. человек, отнесенных к категории социально уязвимых, на сумму 3,5 млрд тенге. Данные выплаты будут действовать до 1 апреля 2025 года.

На сегодня в Алматы проживают 333 857 граждан данной категории. Для получения социальной выплаты указанным категориям необходимо иметь постоянную регистрацию и местожительство в Алматы, подать заявление в отделы занятости и социальных программ районных акиматов города и предоставить удостоверение личности для идентификации.

Тем, кто уже оформил данный вид помощи, нет необходимости предоставлять заявление.

О том, что важно знать о дифтарифах на электроэнергию, можно прочитать здесь.

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