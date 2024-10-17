Курс доллара снизился на торгах 17 октября после роста накануне

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 17 октября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 487,24 тенге, снизившись на 1,43 тенге.

Средневзвешенный курс юаня также понизился и составил 68,34 тенге (-0,29).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 486,9-488,9 тенге, евро – по 528,5-533 тенге, российские рубли – по 4,99-5,09 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 17 октября.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на декабрь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,34%, до 74,47 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на ноябрь подорожали на те же 0,34%, до 70,63 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 488,93 тенге, евро – в 533,4 тенге, рубля – в 5,04 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 17 октября, можно здесь.