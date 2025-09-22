Правила исполнения бюджета на 2025 год: внесены изменения

Министр финансов приказом от 16 сентября 2025 года внес изменения в Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания на 2025 финансовый год, сообщает Zakon.kz.

В новой редакции изложены несколько пунктов правил.

Так, говорится, что государственное учреждение заключает договор или дополнительное соглашение в рамках одной бюджетной программы в пределах индивидуального плана финансирования по обязательствам, за исключением случаев:

выделения средств из резервов правительства РК или местного исполнительного органа области, района (города областного значения);

изменения источника финансирования по гражданско-правовым сделкам в рамках реализации проектов, ранее профинансированных за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования или Специального государственного фонда. При этом регистрации в органах государственного казначейства подлежат дополнительные соглашения по гражданско-правовым сделкам в рамках реализации проектов, ранее профинансированных за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования или Специального государственного фонда без регистрации основного договора.

К заявке на регистрацию дополнительного соглашения прилагается пояснительная записка, в которой дополнительно указывается сумма оплаченных обязательств по договору, ранее профинансированному за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования или Специального государственного фонда.

При выделении средств из Специального государственного фонда в рамках реализации проектов, ранее профинансированных за счет средств республиканского или местного бюджетов, дополнительное соглашение заключается без регистрации в органах государственного казначейства.

При заключении государственным учреждением договора с одним получателем денег по нескольким бюджетным подпрограммам или спецификам экономической классификации расходов в договоре указывается общая сумма с разбивкой ее по каждой бюджетной подпрограмме или каждому коду бюджетной классификации расходов.

При заключении договора, реализуемого за счет целевых трансфертов на развитие из вышестоящего бюджета, государственное учреждение обеспечивает обязательное указание бюджетных подпрограмм с ежегодными суммами со финансирования из местного бюджета в размере, утвержденном в областном, районном (города областного значения) бюджете для реализации местных бюджетных программ развития.

Также говорится, что органы государственного казначейства осуществляют контроль при проведении платежей генерального подрядчика.

Для регистрации гражданско-правовой сделки, связанной со строительством объектов, подлежащих казначейскому сопровождению, в органы государственного казначейства предоставляется заявка на сумму договора, предусмотренную на текущий финансовый год, с указанием суммы авансовой (предварительной) оплаты и реквизитов контрольного счета наличности генерального подрядчика, открытого в государственном казначействе.

Орган государственного казначейства осуществляет проверку договора (дополнительного соглашения), подлежащего казначейскому сопровождению, предоставленного на регистрацию заказчиком на бумажном носителе или электронным образом по информационной системе "Казначейство-клиент" на соответствие требованиям и дополнительно на:

наличие условия о перечислении авансовой (предварительной) оплаты по договору на контрольный счет наличности государственных закупок, открытый в государственном казначействе;

наличие условия выписки счетов-фактур через информационную систему электронных счет-фактур.

На поставщиков, с которыми заключены договора в рамках казначейского сопровождения, требование по внесению обеспечения аванса не распространяется.

После выплаты суммы авансирования согласно условиям договора (дополнительного соглашения), подлежащих казначейскому сопровождению, в органы государственного казначейства предоставляется заявка для регистрации дополнительного соглашения на оставшуюся сумму текущего финансового года с указанием реквизитов счета генерального подрядчика, в которой указываются все номера и дата уведомлений о регистрации обязательства, причина изменений условий договора, а также сумма договора при ее изменении.

Платежи и переводы денег генерального подрядчика, связанные с приобретением товаров (работ, услуг), проводятся в пределах остатков денег, находящихся на контрольном счете наличности государственных закупок, путем формирования генеральным подрядчиком платежного поручения.

Основанием для формирования генеральным подрядчиком платежного поручения является платежный сертификат (при обслуживании по информационной системе "Казначейство-клиент" предоставляется сканированный образ с оригинала), электронная счет-фактура, интегрированная из информационной системы электронных счет-фактур в информационную систему "Казначейство-клиент".

При этом возмещение текущих затрат, произведенных за счет собственных средств генерального подрядчика с контрольного счета наличности государственных закупок, открытого в государственном казначействе, на счета генерального подрядчика, открытые в банках второго уровня, не допускается.

Для проведения платежей по перечислению заработной платы и других денежных выплат работникам, а также других выплат физическим лицам на их текущие или сберегательные счета, открытые в банке второго уровня, обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателей, обязательных профессиональных взносов, добровольных пенсионных взносов и социальных отчислений, отчислений или взносов на обязательное социальное медицинское страхование, платежей по договорам накопительного вида страхования по информационной системе "Казначейство-клиент" к электронному образу платежного поручения прикрепляются платежный сертификат и списки получателей денег в электронном формате платежей и подписываются электронной цифровой подписью генерального подрядчика и бухгалтера.

Уплата налогов и других обязательных платежей в бюджет генеральным подрядчиком осуществляется на основании платежного поручения и платежного сертификата.

Перечисление генеральным подрядчиком авансовой (предварительной) оплаты с контрольного счета наличности государственных закупок, открытого в государственном казначействе на счета субподрядчиков или поставщиков, открытые в банках второго уровня, осуществляется на основании платежного сертификата.

Перечисление генеральным подрядчиком (основным участником консорциума) авансовой (предварительной) оплаты с контрольного счета наличности государственных закупок, открытого в государственном казначействе на счета участников консорциума, открытые в банках второго уровня, осуществляется на основании платежного сертификата.

Генеральные подрядчики обеспечивают предоставление в органы государственного казначейства платежного поручения с приложением документов.

При заполнении платежного поручения генеральным подрядчиком в поле "Назначение платежа" указываются назначение платежа, наименование, номер и дата подтверждающих документов.

Приказ вводится в действие с 30 сентября 2025 года.