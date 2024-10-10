В правила государственных закупок внесли изменения

Министр финансов приказом от 8 октября 2024 года внес изменения в Правила осуществления государственных закупок, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусмотрено, что в случаях выявления органами государственных доходов фактов снижения, а также искажения и (или) неотражения показателей финансовой устойчивости, влекущие их завышение, в том числе путем представления потенциальными поставщиками дополнительных форм налоговых отчетностей и (или) отзыва налоговых деклараций, уполномоченный орган:

корректирует на веб-портале сведения по таким потенциальным поставщикам согласно фактическим данным органов государственных доходов, за исключением случаев их завышения ;

; не отображает на веб-портале показатели финансовой устойчивости таких потенциальных поставщиков до устранения нарушения по уведомлениям органов государственных доходов об устранении нарушений налогового законодательства, влекущих необоснованное завышение показателей финансовой устойчивости, выявленных по результатам камерального контроля за период трех лет, предшествующих предыдущему году;

в случаях несоблюдения квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, принимает меры по включению таких потенциальных поставщиков в реестр недобросовестных участников государственных закупок.

В целях подтверждения достоверности сведений и документов, подтверждающих опыт работы, потенциальный поставщик обращается в соответствующие государственные органы в порядке, определенном Правилами. Отметим, что ранее потенциальный поставщик мог подтверждать опыт работы также путем обращения к должностным и иным физическим и юридическим лицам.

Согласно поправкам в п.91, заявки потенциальных поставщиков о внесении в электронный депозитарий сведений и документов, подтверждающих опыт работы по строительно-монтажным работам за последние десять лет, в том числе за текущий год, по объектам, финансируемым за счет бюджетных средств, ведомством уполномоченного органа и его территориальными подразделениями, рассматриваются с учетом следующих требований:

достоверность сведений и документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика в качестве генерального подрядчика определяется на основе данных органов казначейства;

достоверность сведений и документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика в качестве субподрядчика определяется на основе сведений и документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика, имеющего опыт работы в качестве генерального подрядчика со статусом "Подтверждено" и (или) в соответствии с подпунктом 1) пункта 92 настоящих Правил;

соответствие документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика требованиям пункта 253 настоящих Правил.

В свою очередь измененным пунктом 92 предусматривается, что заявки потенциальных поставщиков о внесении в электронный депозитарий сведений и документов, подтверждающих опыт работы по строительно-монтажным работам за последние десять лет, в том числе за текущий год по объектам, финансируемым за счет внебюджетных средств ведомством уполномоченного органа и его территориальными подразделениями, рассматриваются с учетом следующих условий:

сведения и документы, подтверждающие опыт работы потенциального поставщика, подтверждаются:

органом, осуществляющим государственный архитектурно-строительный контроль и (или) органом, осуществляющим функции в области архитектуры и градостроительства. При этом, такое подтверждение осуществляется на основании обращений потенциальных поставщиков, от вышеуказанных органов, представленных посредством веб-портала;



информационной системы государственной экспертной организации либо письмами аккредитованных экспертных организаций, представленных посредством веб-портала от таких экспертных организаций на основании обращений потенциальных поставщиков;

соответствие документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика требованиям пункта 253 настоящих Правил.

Достоверность сведений и документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика по инжиниринговым услугам по техническому надзору за строительно-монтажными работами за последние пять лет, подтверждаются документами, предусмотренными частью второй пункта 280 настоящих Правил, а также в порядке, предусмотренном пунктами 91 и 92 настоящих Правил, о которых мы рассказали выше.

При этом в пункте 280 установлено, что документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур.

Документами, подтверждающими опыт работы инжиниринговых услуг по техническому надзору за строительно-монтажными работами, являются:

электронная копия акта приемки объекта строительства в эксплуатацию, за исключением объектов текущего, среднего ремонтов, а также объектов принимаемых в эксплуатацию собственником самостоятельно;

электронная копия талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ;

электронная копия положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы проекта.

Потенциальный поставщик, имеющий опыт работы в электронном депозитарии со статусом "Подтверждено" вносит документы, предусмотренные подпунктами 2) и 3) части второй настоящего пункта в срок до 15 декабря 2024 года, которые применяются в государственных закупках, опубликованных с 1 января 2025 года.

Если потенциальный поставщик не внес документы, предусмотренные подпунктом 2) и 3) настоящего пункта в электронный депозитарий в срок до 15 декабря 2024 года либо ведомство уполномоченного органа приняло решение, предусмотренное подпунктом 2) пункта 96 настоящих Правил, опыт работы потенциального поставщика, находящийся в электронном депозитарии со статусом "Подтверждено" переходит в статус "Не активный" и не учитывается при расчете критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение потенциального поставщика.

В Правила добавлен новый пункт 273-1 следующего содержания:

Заявка потенциального поставщика, участвующего в государственных закупках инжиниринговых услуг по техническому надзору за строительно-монтажными работами, в части заполнения сведений, влияющих на конкурсное ценовое предложение, формируется веб-порталом автоматически.

Также поправками предусмотрено, что документом, подтверждающим опыт работы строительно-монтажных работ, являются:

электронная копия акта приемки объекта строительства в эксплуатацию, за исключением объектов текущего, среднего ремонтов, а также объектов принимаемых в эксплуатацию собственником самостоятельно;

электронная копия акта выполненных работ;

электронная копия декларации о соответствии;

электронная копия талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ;

электронная копия положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы проекта.

Потенциальный поставщик, имеющий опыт работы в электронном депозитарии со статусом "Подтверждено", вносит документы, предусмотренные подпунктами 3), 4) и 5) настоящего пункта в срок до 15 декабря 2024 года, которые применяются в государственных закупках, опубликованных с 1 января 2025 года.

В случае, невнесения потенциальным поставщиком документов, предусмотренных подпунктами 3), 4) и 5) настоящего пункта в электронный депозитарий в срок до 15 декабря 2024 года либо принятия ведомством уполномоченного органа решения, предусмотренного подпунктом 2) пункта 96 настоящих Правил, опыт работы потенциального поставщика, находящийся в электронном депозитарии со статусом "Подтверждено" переходит в статус "Не активный" и не учитывается при расчете критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение потенциального поставщика.

Внесены дополнения в п.274 Правил, согласно которым при осуществлении государственных закупок строительно-монтажных работ и работ по разработке проектной (проектно-сметной) документации, а также инжиниринговых услуг по техническому надзору за строительно-монтажными работами, сведения и документы, подтверждающие опыт работы потенциального поставщика, находящихся в электронном депозитарии со статусом "Подтверждено" рассчитывается веб-порталом автоматически и обжалованию не подлежат.

Помимо этого в Правилах изменился порядок расчета показателя уплаченных налогов в качестве критерия, влияющего на конкурсное ценовое предложение.

Предусматривается, что в случае, если потенциальный поставщик имеет показатель уплаченных налогов свыше 3%, веб-порталом автоматически присваивается условная скидка за каждую превышающую 0,1% в размере одной десятой (0,1) процента, но не более 3%.

Приказ вводится в действие с 20 октября 2024 года.