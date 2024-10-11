Курсы валют на выходные дни: 12 и 13 октября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 11 октября 2024 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 486,86 тенге, снизившись на 4,88 тенге.

Средневзвешенный курс евро понизился до 530,42 тенге (-8,22).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,05 тенге.

Торги по юаню не проводились в связи с праздничным днем в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 484,7-487,7 тенге, евро – по 530-534,5 тенге, российские рубли – по 5,05 - 5,15 тенге.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 490,84 тенге, евро – 536,88 тенге, рубля – 5,04 тенге.