Сезонный спад цен заканчивается: обзор стоимости основных продуктов питания в Казахстане
Если рассматривать только недельные тренды, то мы увидим, что наибольшее снижение цен зафиксировано на:
- пшеничную муку I сорта: – 0,1%,
- сахар: – 0,1%,
- рис: – 0,3%,
- морковь: – 1,3,
- яйца I категории: – 0,1%.
Подорожали за неделю:
- пшеничный хлеб: + 0,4%,
- рожки: + 0,1%,
- гречка: + 0,1%,
- подсолнечное масло: + 1,3%,
- сливочное масло: 0,1%,
- молоко 2,5% жирности: 0,1%,
- кефир: 0,2%,
- картофель: 0,4%,
- лук: 0,1%,
- капуста: 0,2%,
- соль 1%.
Остались в цене без изменений: говядина, куры, творог.
Общее подорожание всей группы социально-значимых продовольственных товаров за неделю составило 0,1%.
Из этой статистики видно, что после продолжительного осеннего снижения овощи замедлили спад цен. Это говорит о конце сезонного снижения цен.
Если же брать динамику цен с начала года, то мы увидим, что подешевели:
- пшеничная мука I сорта: – 5,2%,
- рис: – 4%,
- морковь: – 9,2%,
- яйца I категории: – 0,6%,
- гречка: – 31,8%,
- подсолнечное масло: – 7,4%,
- капуста: – 3,2,
Подорожали за это же время:
- сахар: + 0,1%,
- пшеничный хлеб: + 6,8%,
- рожки: + 1,2%,
- сливочное масло: + 5,8%,
- говядина: + 2%,
- куры: + 5,6%,
- молоко: + 4%,
- кефир: + 4,9%,
- творог: +1,8%,
- картофель: + 20,9%,
- лук: + 2,6%,
- соль: + 8,2%.
Как видно, главными "двигателями" продовольственной инфляции в Казахстане являются соль, молочные изделия, мясо кур и картофель. При этом, за счет сильного снижения цен по 7 позициям социально-значимых продовольственных товаров, общее снижение цен с начало года составило 0,4%.
Отметим, что сейчас в перечень социально значимых продуктов входят 19 наименований: мука, хлеб, рожки, яйца, гречка, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло, некоторые виды мяса (говядина, курица), молочные изделия (молоко, кефир, творог), овощи (картофель, морковь, лук, капуста) и соль. Цены на них регулируются государством.
Ранее мы рассказали о том, в каких странах инфляция выше, чем в Казахстане.