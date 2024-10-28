Сезонный спад цен заканчивается: обзор стоимости основных продуктов питания в Казахстане

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за прошедшую неделю цены на социально-значимые продовольственные товары остались без существенных изменений. При этом почти половина продуктов с начала года значительно подешевели, сообщает Zakon.kz.

Если рассматривать только недельные тренды, то мы увидим, что наибольшее снижение цен зафиксировано на:

пшеничную муку I сорта: – 0,1%,

сахар: – 0,1%,

рис: – 0,3%,

морковь: – 1,3,

яйца I категории: – 0,1%.

Подорожали за неделю:

пшеничный хлеб: + 0,4%,

рожки: + 0,1%,

гречка: + 0,1%,

подсолнечное масло: + 1,3%,

сливочное масло: 0,1%,

молоко 2,5% жирности: 0,1%,

кефир: 0,2%,

картофель: 0,4%,

лук: 0,1%,

капуста: 0,2%,

соль 1%.

Остались в цене без изменений: говядина, куры, творог.

Общее подорожание всей группы социально-значимых продовольственных товаров за неделю составило 0,1%.

Из этой статистики видно, что после продолжительного осеннего снижения овощи замедлили спад цен. Это говорит о конце сезонного снижения цен.

Если же брать динамику цен с начала года, то мы увидим, что подешевели:

пшеничная мука I сорта: – 5,2%,

рис: – 4%,

морковь: – 9,2%,

яйца I категории: – 0,6%,

гречка: – 31,8%,

подсолнечное масло: – 7,4%,

капуста: – 3,2,

Подорожали за это же время:

сахар: + 0,1%,

пшеничный хлеб: + 6,8%,

рожки: + 1,2%,

сливочное масло: + 5,8%,

говядина: + 2%,

куры: + 5,6%,

молоко: + 4%,

кефир: + 4,9%,

творог: +1,8%,

картофель: + 20,9%,

лук: + 2,6%,

соль: + 8,2%.

Как видно, главными "двигателями" продовольственной инфляции в Казахстане являются соль, молочные изделия, мясо кур и картофель. При этом, за счет сильного снижения цен по 7 позициям социально-значимых продовольственных товаров, общее снижение цен с начало года составило 0,4%.

Отметим, что сейчас в перечень социально значимых продуктов входят 19 наименований: мука, хлеб, рожки, яйца, гречка, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло, некоторые виды мяса (говядина, курица), молочные изделия (молоко, кефир, творог), овощи (картофель, морковь, лук, капуста) и соль. Цены на них регулируются государством.

Ранее мы рассказали о том, в каких странах инфляция выше, чем в Казахстане.