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Законодательство РК

Сезонный спад цен заканчивается: обзор стоимости основных продуктов питания в Казахстане

базар и девушка, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 15:04 Фото: Павел Михеев/Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за прошедшую неделю цены на социально-значимые продовольственные товары остались без существенных изменений. При этом почти половина продуктов с начала года значительно подешевели, сообщает Zakon.kz.

Если рассматривать только недельные тренды, то мы увидим, что наибольшее снижение цен зафиксировано на:

  • пшеничную муку I сорта: – 0,1%,
  • сахар: – 0,1%,
  • рис: – 0,3%,
  • морковь: – 1,3,
  • яйца I категории: – 0,1%.

Подорожали за неделю:

  • пшеничный хлеб: + 0,4%,
  • рожки: + 0,1%,
  • гречка: + 0,1%,
  • подсолнечное масло: + 1,3%,
  • сливочное масло: 0,1%,
  • молоко 2,5% жирности: 0,1%,
  • кефир: 0,2%,
  • картофель: 0,4%,
  • лук: 0,1%,
  • капуста: 0,2%,
  • соль 1%.

Остались в цене без изменений: говядина, куры, творог.

Общее подорожание всей группы социально-значимых продовольственных товаров за неделю составило 0,1%.

Из этой статистики видно, что после продолжительного осеннего снижения овощи замедлили спад цен. Это говорит о конце сезонного снижения цен.

Если же брать динамику цен с начала года, то мы увидим, что подешевели:

  • пшеничная мука I сорта: – 5,2%,
  • рис: – 4%,
  • морковь: – 9,2%,
  • яйца I категории: – 0,6%,
  • гречка: – 31,8%,
  • подсолнечное масло: – 7,4%,
  • капуста: – 3,2,

Подорожали за это же время:

  • сахар: + 0,1%,
  • пшеничный хлеб: + 6,8%,
  • рожки: + 1,2%,
  • сливочное масло: + 5,8%,
  • говядина: + 2%,
  • куры: + 5,6%,
  • молоко: + 4%,
  • кефир: + 4,9%,
  • творог: +1,8%,
  • картофель: + 20,9%,
  • лук: + 2,6%,
  • соль: + 8,2%.

Как видно, главными "двигателями" продовольственной инфляции в Казахстане являются соль, молочные изделия, мясо кур и картофель. При этом, за счет сильного снижения цен по 7 позициям социально-значимых продовольственных товаров, общее снижение цен с начало года составило 0,4%.

Отметим, что сейчас в перечень социально значимых продуктов входят 19 наименований: мука, хлеб, рожки, яйца, гречка, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло, некоторые виды мяса (говядина, курица), молочные изделия (молоко, кефир, творог), овощи (картофель, морковь, лук, капуста) и соль. Цены на них регулируются государством.

Ранее мы рассказали о том, в каких странах инфляция выше, чем в Казахстане.

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