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Доллар скоро будет по 460 тенге, хотя должен быть по 520 – экономист

тенге и доллар, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 14:34 Фото: Zakon.kz
Курс доллара в Казахстане опять "подпрыгнул": за одни сутки американская валюта подорожала с 485,11 до 487.81 тенге. В чем причина такого неожиданного роста, выяснял Zakon.kz.

Воистину, сколько аналитиков – столько и объяснений. Например, одни финансисты полагают, что виной всему скачок цен на нефть, которая за прошедшие сутки потеряла больше 4%. Так, баррель нефти Brent упал в цене до 72,92 доллара, снизившись на 3,13 доллара, или на 4,1%. А нефть WTI подешевела на 3,15 доллара (на 4,4%), до 68,63 доллара за баррель.

Другие экономисты, в частности Арсен Темирбаев, утверждают, что тенге механически опустился вслед за рублем, чтобы не терять паритета рубль/тенге = 1 : 5,1. За минувшие сутки доллар США поднялся к рублю на 56 копеек, что равно 2,9 тенге.

таблицы доходы, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 14:34

Фото: nationalbank.kz

Очень интересное объяснение предлагает экономист Алмас Чукин. По его мнению, тенге не то что не девальвирует, а наоборот, растет по отношению ко всем мировым валютам.

На взгляд экономиста, с тенге все нормально – небольшие колебания по рынку. На самом деле "любимый" уровень у тенге по отношению к доллару последние три года – это 460.

"Если рассуждать по-научному, вообще-то нацвалюта РК должна бы давно уйти на уровень 520 тенге за доллар и выше, но этого не происходит и пока не произойдет. Дело в том, что есть номинальный обменный курс и есть реальный. Разница очень простая".Алмас Чукин

Далее Алмас Чукин предлагает такую иллюстрацию.

Представьте себе, что ужин в Техасе стоил 100 долларов на двоих четыре года назад. Инфляция съела часть покупательной стоимости доллара, скажем 20%, и сегодня такой же ужин обойдется в 120 долларов. И в Казахстане четыре года назад аналогичный ужин стоил столько же – 100 долларов (по курсу 430 тенге), или 43 тыс. тенге. Но в РК инфляция была выше, и такой же ужин сегодня стоит на 50% дороже и выйдет вам в 65 тыс. тенге. Таким образом, получается своеобразный кросс-курс: 120 долларов = ужин = 65 тыс. тенге. Значит, нынешний курс, выраженный через реальный товар, должен быть сегодня 65 000/120 = 542.

"А курс изменился только на 10%, и стал 473. В реальном выражении тенге получается не девальвирует, а ревальвирует к доллару. В цифрах при обмене он вроде теряет, но в отношении к иностранным валютам он на самом деле прибавляет".Алмас Чукин

Что это означает для экономики? По мнению эксперта, в этом случае импорт становится привлекательней и условно дешевле. Цены в валюте не растут с такой скоростью, как местные, и получается, что нужные вещи очень выгодно покупать напрямую по импорту.

"Но для экспортеров складывается невыгодная ситуация, их долларовая выручка обменивается по не такому удобному для них курсу, тенге для них дорогой и невыгодный".Алмас Чукин

Так что же происходит с курсом доллара и тенге сегодня? Как считает Алмас Чукин, просто завершился круг долларов из Нацфонда через бюджет. Весной-летом правительство продало почти весь годовой трансферт долларов из Нацфонда, бюджетные расходы дошли до рынка и стали активно конвертироваться в доллары для импорта.

"Примерно 40% каждого тенге превращается в импорт. Но теперь объявили о "дополнительных" 2 трлн тенге из Нацфонда на целевые трансферы, а это еще 4,5 млрд долларов на внутренний валютный рынок. А тут еще евробонды на 1 млрд выпустили. Еще и рейтинг Казахстану подняли, сейчас иностранные инвесторы купят наших долговых бумаг, пришлют еще валюты".Алмас Чукин

Так что пока Казахстан остается крупным экспортером и сохраняет мощный положительный баланс внешней торговли. Благодаря этому долларов в стране достаточно, особенно при слабых темпах роста. Сильному росту спроса на валюту взяться неоткуда, и курс скоро начнет возвращаться к своей "подушке" в 460 тенге за доллар, делает вывод экономист.

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