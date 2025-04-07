Доллар снова может превысить 520 тенге: почему растет курс валюты

Каковы главные причины удорожания доллара в Казахстане и насколько может вырасти курс американской валюты, Zakon.kz разъяснил аналитик.

Курс доллара утром в понедельник, 7 апреля, растет в обменных пунктах Казахстана. Так, курс покупки в обменниках достигает 507-508 тенге, продажи 510-513 тенге. Отметим, что официальный обменный курс, установленный Нацбанком на сегодня, составляет 504,3 тенге.

Фото: Национальный банк РК

По словам аналитика Жаннура Ашигали, из последних внешнеэкономических и геополитических новостей на курс тенге в рамках текущей недели могут повлиять новости из США.

"В первую очередь – пошлины, которые, с одной стороны, ожидаемо подстегнут инфляционные тенденции в этой экономике, с другой стороны, ослабят позиции США во внешней торговле. При этом стоит учесть, что пока не ясно, в какой мере обозначенные планы будут имплементированы (например, относительно Канады и Мексики риторика уже смягчилась), еще сложно определить совокупный эффект ответных мер со стороны крупных торговых партнеров США, получивших сигналы о внешнеторговой конфронтации, – и это не только ЕС и КНР, но и ряд экономик Южной Америки и Юго-Восточной Азии". Жаннур Ашигали

Добавим, что большинство азиатских валют ослабли в понедельник, при этом доллар также снизился на фоне возросших опасений по поводу рецессии в США и глобальных экономических потрясений из-за торговых тарифов президента США Дональда Трампа, согласно данным Investing. Валютная пара USD/CNY в понедельник выросла на 0,4%, что стало самым высоким уровнем более чем за три месяца.

Вместе с тем динамика нефтяной конъюнктуры также усиливает давление на тенге, говорит Жаннур Ашигали. По информации Trading Economics, фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник упали более чем на 2%, ниже 64 долларов за баррель, достигнув самого низкого уровня с апреля 2021 года на фоне растущих опасений, что эскалация торговой войны может подорвать мировую экономику и спрос на энергоносители.

"Однако слабая динамика по нефти уже давно ожидаема и во многом заложена в текущее курсообразование, поэтому краткосрочный эффект предполагается более сглаженным, однако в более среднесрочной перспективе тренд может быть сильнее. В целом корреляция динамики нефтяной конъюнктуры в процентном выражении остается весомым фактором курсообразования тенге, хотя лаги эффекта претерпевают перемены в зависимости от резкости шока – более резкие шоки проявляются быстрее, поступательные изменения формируют продолжительный тренд". Жаннур Ашигали

Эксперт подчеркнул, что выход на уровень ниже 500 тенге за доллар ранее рассматривался как маловероятный. Однако это произошло во многом на сложно прогнозируемом новостном фоне, динамике доллара – ослаблении DXY.

На фоне перечисленных факторов ожидается возврат тенге к ранее установившемуся уровню около 505-515. Однако при реализации негативного сценария на фоне торговых войн и эффекта на сырьевые рынки остается вероятным выход на 520-526 тенге за доллар до конца полугодия, заключил аналитик.

Ранее Нацбанк опубликовал результаты макроэкономического опроса с прогнозами аналитиков по курсу USD/KZT на ближайшие несколько лет.