Выдержат ли казахстанские банки конкуренцию с иностранными

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова 16 октября 2024 года в кулуарах Мажилиса ответила на вопрос о приходе иностранных банков в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что, безусловно, это приведет к определенной конкуренции.

"Мы на это и рассчитываем. Ожидается, что увеличится конкуренция на рынке банковских услуг и кредитования. Любая конкуренция ведет к улучшению качества предоставляемых услуг для потребителя", – заявила Абылкасымова.

По ее мнению, наши банки, помимо своей устойчивости, демонстрируют высокий уровень цифровизации всего сектора.

"По уровню цифровизации и предоставлению услуг они опережают многие иностранные банки. Думаю, они спокойно справятся с любой конкуренцией, и мы получим хороший синергетический эффект для нашего банковского сектора", – заключила Мадина Абылкасымова.

Ранее стало известно, какие три иностранных банка намерены открыть свои филиалы в Казахстане. До этого депутаты Мажилиса Парламента Казахстана одобрили проект закона о развитии финансового рынка.