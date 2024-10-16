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Выдержат ли казахстанские банки конкуренцию с иностранными

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных , фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 14:59 Фото: freepik
Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова 16 октября 2024 года в кулуарах Мажилиса ответила на вопрос о приходе иностранных банков в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что, безусловно, это приведет к определенной конкуренции.

"Мы на это и рассчитываем. Ожидается, что увеличится конкуренция на рынке банковских услуг и кредитования. Любая конкуренция ведет к улучшению качества предоставляемых услуг для потребителя", – заявила Абылкасымова.

По ее мнению, наши банки, помимо своей устойчивости, демонстрируют высокий уровень цифровизации всего сектора.

"По уровню цифровизации и предоставлению услуг они опережают многие иностранные банки. Думаю, они спокойно справятся с любой конкуренцией, и мы получим хороший синергетический эффект для нашего банковского сектора", – заключила Мадина Абылкасымова.

Ранее стало известно, какие три иностранных банка намерены открыть свои филиалы в Казахстане. До этого депутаты Мажилиса Парламента Казахстана одобрили проект закона о развитии финансового рынка.

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