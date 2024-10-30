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Золото в Казахстане за сутки подорожало на 1,5%

слитки золото, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 10:51 Фото: pexels
В условиях экономической неопределенности и накануне выборов в США стоимость золота в мире продолжает ставить исторические рекорды. Не исключение и Казахстан: по данным Нацбанка на утро 30 октября 2024 года цена 1 грамма золота выросла сразу на 638 тенге или на 1,5%, сообщает Zakon.kz.

Цена на золото стремительно движется вверх к отметке в 2 800 долларов за унцию (унция = 31,1034768 грамма, - прим.ред). Вчера в середине торгов на нью-йоркской бирже Comex цена на золото поднималась до 2 791 долларов.

график золото, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 10:51

Фото: investing

Основная причина роста - спрос на золото как на актив-убежище на фоне приближающихся выборов в США и ожидание снижения процентных ставок ФРС. Инвесторы опасаются, что эти события могут привести к ослаблению доллара и поднять золото в цене. Однако после выборов в Америке с большой долей вероятности мы будем наблюдать снижение котировок.

Отметим, что с начала года золото прибавило в цене 43,3% и стало самым выгодным инструментом инвестирования.

Что касается Казахстана, то сегодня, по данным Нацбанка РК, цена на драгметалл зафиксирована на уровне 43 460 тенге за грамм, что на 1,5% больше, чем вчера (42 822,11 тенге за грамм), и на 6% чем на 1 октября (40 999,46 тенге). А 1 января 2024 года 1 грамм золота стоил 30 323,51 тенге.

график золото, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 10:51

Цена на золото в Казахстане за неделю. Фото: nationalbank.kz

Ранее мы сообщали, что золото всегда больше растет в цене, когда конгресс США контролируют демократы, а не республиканцы.

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