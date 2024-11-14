Бегом в ювелирный: золото стремительно дешевеет

Цены на золото в 2024 году установили 30 рекордов. С 30 тысяч тенге за грамм в начале года оно поднималось в цене до 43,7 тысячи тенге. И вот теперь, похоже, начинается обратный тренд – только за одну прошедшую неделю металл подешевел почти на 1750 тенге за грамм, сообщает Zakon.kz.

К утру 14 ноября 2024 года спотовая цена на золото упала на 0,7% до 2568 долларов за унцию (унция = 31,1034768 грамма).

Фото: investing

Скорее всего, такая тенденция продолжится и дальше, поскольку инвесторы ждут свежих данных из США и комментариев ФРС, в частности, председателя Джерома Пауэлла. Помимо этого, до конца недели будут опубликованы данные по индексам потребительских и производственных цен, безработице и розничным продажам в США.

Вслед за золотом посыпались и цены на другие драгоценные металлы. Спотовая цена на серебро упала на 1,23%, на платину – на 0,24%, а палладий потерял в цене 0,38.

Фото: investing

Такое резкое падение драгоценных металлов может иметь только лишь спекулятивную основу, полагает трейдер брокерской компании Нурлан Сегизбаев.

"Пока мы покупаем сильные американские бумаги на фоне крепкого доллара. Но, если Трамп начнет реализовать свою жесткую экономическую программу, включая введение новых торговых пошлин, это поднимет цены в США на импортные товары, разгонит инфляцию и ослабит доллар. И тогда цены на золото вернутся к уровню октября". Нурлан Сегизбаев

Отметим, однако, что эффект от новой экономической политики в Америке наступит только в следующем году. Пока же данные из США играют только "на руку" доллару.

По последним сообщениям ФРС, в Америке рост ВВП в III квартале 2024 года оценивается в 2,8%, инфляция движется к целевым 2%, выросло строительство недвижимости (+6,6%) и промышленное производство (+0,7%).

Что касается влияния сильного доллара на экономики развивающихся и сырьевых стран, к которым относится Казахстан, то они испытывают сильнейшее давление – цены на нефть падают, а импорт становится все дороже. Такая ситуация (на фоне экономического замедления в Китае) продлится, как минимум, до февраля, когда будет ясно, какой курс выберет новая администрация в Вашингтоне.

Так меняется цена золота в Казахстане только за одну неделю. Фото: nationalbank.kz

Что до частного инвестирования в золото, то Нурлан Сегизбаев советует сегодня покупать изделия из этого металла.

"Дело в том, что даже малая инфляция обесценивает и доллар, и все другие валюты. Так, инфляция в 2,7%, которая сегодня есть в США, означает, что через 20 лет доллар обесценится вдвое. Точно так же потеряет покупательскую способность и тенге. А золото в цене за это же время вдвое или даже втрое вырастет – ведь еще 5 лет назад, 14 ноября 2019 года, золото стоило всего лишь 18 тысяч за грамм. Сегодня – 41 тысячу". Нурлан Сегизбаев

Ранее мы сообщили, что участники Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов прогнозируют рост цен до 2 917,40 доллара за унцию к осени 2025 года.