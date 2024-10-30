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Законодательство РК

Искажение курса и помехи бизнесу: в Нацбанке рассказали о влиянии трансфертов на экономику

В Нацбанке рассказали о влиянии трансфертов на экономику, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 12:50 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов сообщил о побочных рисках для экономики страны после увеличения трансфертов из Национального фонда.

По его словам, в текущем году объем прямых трансфертов из Нацфонда составил 5,6 трлн тенге. Схожий уровень – 5,3 трлн тенге – заложен в бюджете на следующий год.

"Помимо очевидных негативных социальных эффектов, это все давит на денежный и валютный рынки, искажает валютный курс, мешает отечественному бизнесу, повышая вероятность "голландской болезни" экономики. Это проинфляционный фактор, который не дает нам возможности быстрее смягчать монетарную политику, делать базовую ставку ниже, а значит, и ставку по кредитам банков, в том числе для бизнеса", – акцентировал Сулейменов.

Для понимания масштабов вливаний прямых трансфертов и других изъятий из Нацфонда глава Нацбанка привел данные. Так, объем вливаний трансфертов в экономику по отношению ко всей денежной массе составляет почти 16%.

В целом, по его словам, ненефтяной дефицит остается высоким и для покрытия общего дефицита бюджет значительно опирается на трансферты из Нацфонда.

Как следствие, изъятия все еще превышают поступления в НФ. Единственный фактор, который может способствовать увеличению средств Нацфонда, – повышение инвестиционного дохода.

По данным Нацбанка, инвестдоход за девять месяцев текущего года составил 10,27%, или 6,16 млрд долларов. Только за счет этого активы Национального фонда с начала года выросли на 4,5% и достигли 62,7 млрд долларов.

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