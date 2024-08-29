Увеличат ли трансферты из Нацфонда в 2025 году, рассказал глава Нацбанка

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге 29 августа 2024 года прокомментировал прогнозы экспертов, что правительство будет вынуждено увеличить трансферты из Нацфонда как минимум еще на 1,5-2 трлн тенге, сообщает Zakon.kz.

Тимур Сулейменов напомнил, что правительство обозначило проект бюджета на 2025-2027 годы.

"Там, насколько я помню, 5,2 трлн трансфертов запрашиваются. Вы знаете, есть бюджет, есть целевые трансферты, есть гарантированные трансферты, они тоже определяются законом "О гарантированном трансферте". Сверх этих сумм я не думаю, что правительство будет больше запрашивать. Я очень надеюсь, что собственные доходы бюджета, то есть налоги, которые заходят в бюджет напрямую, плюс эти 5,2 трлн тенге трансфертов позволят полноценно реализовать все бюджетные инициативы правительства", – отметил он.

В целом, по его словам, Нацбанк в своих анализах закладывает 5,2 трлн тенге как конечную цифру.

"Я надеюсь, что фискальная дисциплина будет жесткой и больше трансферты в 2025 году не понадобятся", – заявил глава Нацбанка.

27 августа 2024 года сообщалось, что 2 трлн тенге ежегодно хотят изымать из Нацфонда в виде трансфертов.

