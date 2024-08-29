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Увеличат ли трансферты из Нацфонда в 2025 году, рассказал глава Нацбанка

Нацбанк, Тимур Сулейменов, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 14:44 Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге 29 августа 2024 года прокомментировал прогнозы экспертов, что правительство будет вынуждено увеличить трансферты из Нацфонда как минимум еще на 1,5-2 трлн тенге, сообщает Zakon.kz.

Тимур Сулейменов напомнил, что правительство обозначило проект бюджета на 2025-2027 годы.

"Там, насколько я помню, 5,2 трлн трансфертов запрашиваются. Вы знаете, есть бюджет, есть целевые трансферты, есть гарантированные трансферты, они тоже определяются законом "О гарантированном трансферте". Сверх этих сумм я не думаю, что правительство будет больше запрашивать. Я очень надеюсь, что собственные доходы бюджета, то есть налоги, которые заходят в бюджет напрямую, плюс эти 5,2 трлн тенге трансфертов позволят полноценно реализовать все бюджетные инициативы правительства", – отметил он.

В целом, по его словам, Нацбанк в своих анализах закладывает 5,2 трлн тенге как конечную цифру.

"Я надеюсь, что фискальная дисциплина будет жесткой и больше трансферты в 2025 году не понадобятся", – заявил глава Нацбанка.

27 августа 2024 года сообщалось, что 2 трлн тенге ежегодно хотят изымать из Нацфонда в виде трансфертов. 

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