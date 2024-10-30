Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Стоит ли казахстанцам ожидать обвала тенге, рассказал глава Нацбанка

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 15:12 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов в кулуарах Мажилиса 30 октября 2024 года высказался о рисках обвала тенге, сообщает Zakon.kz.

Тимур Сулейменов заверил, что укрепление доллара не грозит обвалом тенге. 

"Мы видим двустороннюю волатильность тенге как в сторону ослабления, так и укрепления. Если не будет крупных потрясений, а на самом деле нужно понимать, что крупные потрясения могут быть. Во-первых, это выборы в США. Это значимый макроэкономический фактор, который может повлиять либо в одну, либо в другую сторону, потому что, как вы знаете, у кандидатов в президенты достаточно сильная экономическая программа, в том числе и в отношении нефти", – добавил глава Нацбанка.

Нужно также ждать решения ОПЕК+.

"Если страны ОПЕК+ согласятся и смогут не только на словах, но и на деле сократить добычу нефти, это повлияет на нас, Казахстан, как нефтедобывающую страну, положительно. Будет или это или нет, надо смотреть, там лидерами являемся не мы, а Саудовская Аравия, страны Залива. Поэтому эти два основных фактора точно будут влиять. Если эти факторы не будут носить какого-то критического характера, конечно, мы останемся на тех уровнях плюс минус, то есть не будет какого-то обвала, как сейчас говорили коллеги ваши. Волатильность будет всегда, потому что доллар для нас такой же рыночный товар – на него есть спрос, на него есть предложения", – резюмировал Сулейменов.

30 октября 2024 года председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов рассказал, какие факторы влияют на укрепление доллара к тенге.

Читайте также

Доллары, деньги, обмен валют, обменник
Курс доллара снизился на торгах 30 октября
Мади Такиев, государственный служащий, Казахстан
Премий не будет: Мади Такиев высказался о премировании госслужащих
В Нацбанке рассказали о влиянии трансфертов на экономику
Искажение курса и помехи бизнесу: в Нацбанке рассказали о влиянии трансфертов на экономику
Мадина Мамырханова
Нацбанк РК Сулейменов Тимур 2024 год Тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Трудовая книжка, стаж работы, деньги, пенсия
Выход на пенсию в Казахстане: список необходимых документов
детей экстренно вывозят из российского пансионата
Казахстанских школьников экстренно вывозят из российского пансионата
рука и деньги
Как сохранить свои деньги на депозите – советы экономистов
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: