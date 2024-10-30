Стоит ли казахстанцам ожидать обвала тенге, рассказал глава Нацбанка

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов в кулуарах Мажилиса 30 октября 2024 года высказался о рисках обвала тенге, сообщает Zakon.kz.

Тимур Сулейменов заверил, что укрепление доллара не грозит обвалом тенге. "Мы видим двустороннюю волатильность тенге как в сторону ослабления, так и укрепления. Если не будет крупных потрясений, а на самом деле нужно понимать, что крупные потрясения могут быть. Во-первых, это выборы в США. Это значимый макроэкономический фактор, который может повлиять либо в одну, либо в другую сторону, потому что, как вы знаете, у кандидатов в президенты достаточно сильная экономическая программа, в том числе и в отношении нефти", – добавил глава Нацбанка. Нужно также ждать решения ОПЕК+. "Если страны ОПЕК+ согласятся и смогут не только на словах, но и на деле сократить добычу нефти, это повлияет на нас, Казахстан, как нефтедобывающую страну, положительно. Будет или это или нет, надо смотреть, там лидерами являемся не мы, а Саудовская Аравия, страны Залива. Поэтому эти два основных фактора точно будут влиять. Если эти факторы не будут носить какого-то критического характера, конечно, мы останемся на тех уровнях плюс минус, то есть не будет какого-то обвала, как сейчас говорили коллеги ваши. Волатильность будет всегда, потому что доллар для нас такой же рыночный товар – на него есть спрос, на него есть предложения", – резюмировал Сулейменов. 30 октября 2024 года председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов рассказал, какие факторы влияют на укрепление доллара к тенге.

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