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Укрепление доллара объяснил глава Нацбанка

Доллары, тенге, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 14:31 Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов в кулуарах Мажилиса 30 октября 2024 года рассказал, какие факторы влияют на укрепление доллара к тенге, сообщает Zakon.kz.

Тимур Сулейменов отметил, что экономика Казахстана сильно зависит от нефти, а на нефтяном рынке сейчас наблюдается достаточно большая нестабильность.

"В течение последней недели нефть опустилась со значения 80 долларов за баррель до 71,5 доллара за баррель на сегодняшнее утро. Это не может не влиять на курс нашей национальной валюты. Второе – мы продолжаем видеть повышенный спрос со стороны казахстанских юрлиц. Мы видим, что это связано с реализацией инвестиционных проектов, которые зачастую финансируются за счет бюджета, либо средств квазигоссектора", – пояснил глава Нацбанка.

По его словам, это обусловлено бюджетными процессами.

"В начале года средства планируются, затем производятся тендерные процедуры, и осваиваться они начинают к концу года. Так как многие инвестиционные, инфраструктурные проекты, к сожалению, до сих пор сильно зависят от импорта. В итоге в 4-м квартале мы видим повышенный спрос на валюту. Это подтверждается конкретными суммами торгов на валютной бирже. Сейчас они составляют 290 млн в сутки, тогда как среднесуточный должен быть в районе 200, то есть более чем на 30-40% выше средний объем торгов на бирже", – отметил Сулейменов.

Ранее глава МНЭ также высказался, что будет с курсом тенге.

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