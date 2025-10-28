#АЭС в Казахстане
Финансы

Курс доллара снизился на торгах 28 октября

купюра доллара, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 15:44 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 28 октября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 535,83 тенге, снизившись на 2,3 тенге.

Курс рубля повысился до 6,73 тенге (+0,10).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,56 тенге (+0,07).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 536,18-538,19 тенге, евро – по 623,27-627,06 тенге, рубли – по 6,59-6,72.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 28 октября.

Стоимость фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 1,16% – до 64,14 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 1,17%, до 60,56 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 538,13 тенге, евро – 624,88 тенге, рубля – 6,64 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 28 октября, можно здесь.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
