Более 3,7 млн задекларированных долларов вывезли из Алматы при пересечении границы

С начала года в Алматы зарегистрировано 238 пассажирских таможенных деклараций, в которых задекларировано свыше 3,7 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

По информации Департамента государственных доходов Алматы, среди перемещенных товаров — драгоценности, меха, часы и цифровая техника.

"В процессе контроля сотрудники таможни выявили 50 нарушений по недекларированию наличной иностранной валюты и 19 нарушений по недекларированию ценных товаров, таких как мобильные телефоны и ювелирные изделия",- сообщили в Департаменте госдоходов.

Там напомнили, что пассажирская таможенная декларация — это документ, который физические лица заполняют при перемещении товаров для личного пользования через границу Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС). Она помогает контролировать перемещение товаров, требующих декларирования, и предотвращать нарушения.

При самостоятельном сопровождении багажа пассажиры заполняют декларацию при ввозе ценных личных вещей, таких как драгоценности, меха, часы и цифровая техника, а также на товары, подлежащие обязательному декларированию.

К обязательному декларированию относятся:

наличные деньги на сумму, эквивалентную 10 000 долларам;

личные автотранспортные средства;

драгоценные материалы;

культурные ценности;

животные и растения;

оружие и наркотические вещества.

Физические лица имеют право беспошлинно ввозить товары для личного пользования в сопровождаемом или несопровождаемом багаже, соблюдая установленные лимиты: до 10 000 евро и весом до 50 кг для воздушного транспорта, до 500 евро и до 25 кг для других видов транспорта или пешем переходе.

Превышение этих лимитов требует уплаты таможенных платежей в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за каждый килограмм перевеса.

Для удобства граждан подача пассажирской таможенной декларации доступна в мобильном приложении "E-salyq Azamat". Чтобы воспользоваться услугой, достаточно выбрать в главном меню разделы "Сдать декларацию", "Подать декларацию" и "Пассажирская таможенная декларация".