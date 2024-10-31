Более 3,7 млн задекларированных долларов вывезли из Алматы при пересечении границы
По информации Департамента государственных доходов Алматы, среди перемещенных товаров — драгоценности, меха, часы и цифровая техника.
"В процессе контроля сотрудники таможни выявили 50 нарушений по недекларированию наличной иностранной валюты и 19 нарушений по недекларированию ценных товаров, таких как мобильные телефоны и ювелирные изделия",- сообщили в Департаменте госдоходов.
Там напомнили, что пассажирская таможенная декларация — это документ, который физические лица заполняют при перемещении товаров для личного пользования через границу Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС). Она помогает контролировать перемещение товаров, требующих декларирования, и предотвращать нарушения.
При самостоятельном сопровождении багажа пассажиры заполняют декларацию при ввозе ценных личных вещей, таких как драгоценности, меха, часы и цифровая техника, а также на товары, подлежащие обязательному декларированию.
К обязательному декларированию относятся:
- наличные деньги на сумму, эквивалентную 10 000 долларам;
- личные автотранспортные средства;
- драгоценные материалы;
- культурные ценности;
- животные и растения;
- оружие и наркотические вещества.
Физические лица имеют право беспошлинно ввозить товары для личного пользования в сопровождаемом или несопровождаемом багаже, соблюдая установленные лимиты: до 10 000 евро и весом до 50 кг для воздушного транспорта, до 500 евро и до 25 кг для других видов транспорта или пешем переходе.
Превышение этих лимитов требует уплаты таможенных платежей в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за каждый килограмм перевеса.
Для удобства граждан подача пассажирской таможенной декларации доступна в мобильном приложении "E-salyq Azamat". Чтобы воспользоваться услугой, достаточно выбрать в главном меню разделы "Сдать декларацию", "Подать декларацию" и "Пассажирская таможенная декларация".