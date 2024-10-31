Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Более 3,7 млн задекларированных долларов вывезли из Алматы при пересечении границы

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 11:40 Фото: freepik
С начала года в Алматы зарегистрировано 238 пассажирских таможенных деклараций, в которых задекларировано свыше 3,7 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

По информации Департамента государственных доходов Алматы, среди перемещенных товаров — драгоценности, меха, часы и цифровая техника.

"В процессе контроля сотрудники таможни выявили 50 нарушений по недекларированию наличной иностранной валюты и 19 нарушений по недекларированию ценных товаров, таких как мобильные телефоны и ювелирные изделия",- сообщили в Департаменте госдоходов.

Там напомнили, что пассажирская таможенная декларация — это документ, который физические лица заполняют при перемещении товаров для личного пользования через границу Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС). Она помогает контролировать перемещение товаров, требующих декларирования, и предотвращать нарушения.

При самостоятельном сопровождении багажа пассажиры заполняют декларацию при ввозе ценных личных вещей, таких как драгоценности, меха, часы и цифровая техника, а также на товары, подлежащие обязательному декларированию.

К обязательному декларированию относятся:

  • наличные деньги на сумму, эквивалентную 10 000 долларам;
  • личные автотранспортные средства;
  • драгоценные материалы;
  • культурные ценности;
  • животные и растения;
  • оружие и наркотические вещества.

Физические лица имеют право беспошлинно ввозить товары для личного пользования в сопровождаемом или несопровождаемом багаже, соблюдая установленные лимиты: до 10 000 евро и весом до 50 кг для воздушного транспорта, до 500 евро и до 25 кг для других видов транспорта или пешем переходе.

Превышение этих лимитов требует уплаты таможенных платежей в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за каждый килограмм перевеса.

Для удобства граждан подача пассажирской таможенной декларации доступна в мобильном приложении "E-salyq Azamat". Чтобы воспользоваться услугой, достаточно выбрать в главном меню разделы "Сдать декларацию", "Подать декларацию" и "Пассажирская таможенная декларация".

Читайте также

рука и ключ
Аренда квартир подешевела во всех городах Казахстана
Обмен валют, деньги, Казахстан
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 31 октября
Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения
В Казахстане проводится аудит Нацгвардии
Лариса Черненко
Алматы 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, лес, осенний лес
В Казахстан возвращается тепло
Трудовая книжка, стаж работы, деньги, пенсия
Выход на пенсию в Казахстане: список необходимых документов
рука и деньги
Как сохранить свои деньги на депозите – советы экономистов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: