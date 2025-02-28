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Финансы

На 1,4 млрд тенге задекларировали дополнительные доходы 12 блогеров

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 11:17 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казахстане 12 блогеров самостоятельно задекларировали дополнительные доходы на сумму 1,4 млрд тенге с уплатой налогов в сумме 73,6 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным Комитета государственных доходов МФ РК, всего на сегодняшний день 854 блогерам направлены уведомления камерального контроля по нарушению "занижение доходов" на 71,9 млрд тенге.

Срок исполнения составляет 30 рабочих дней.

"Вместе с тем необходимо отметить, что расхождения на 71,9 млрд тенге не являются суммой неуплаченных налогов, указанные суммы расхождений являются предполагаемыми доходами, которые не отражены в налоговых декларациях блогеров", – пояснили в комитете.

Там отметили, что исчисление и уплата сумм налогов производятся, исходя из представленных деклараций по соответствующим ставкам, установленным налоговым законодательством.

При этом суть камерального контроля заключается в предоставлении налогоплательщику возможности добровольно задекларировать доходы с уплатой исчисленных налогов или, в случае несогласия с выявленными нарушениями, представлении пояснения.

Ранее сообщалось, что Комитет госдоходов перевыставил уведомления, направленные в адрес 93 блогеров.

Закон о блогерах заработал в Казахстане 9 сентября 2023 года. Закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе регулирует информацию, распространяемую в социальных сетях.

Закон ввел обязанность блогеров регистрироваться в качестве предпринимателей, а также идентифицировать и маркировать рекламу, размещаемую на своей странице, что позволяет государству отслеживать доходы блогеров и, соответственно, обязать их выплачивать налоги со своих заработков в соцсетях.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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