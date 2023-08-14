Более 1 млн долларов и 155 млн тенге конфисковали у осужденных в Алматы

За первую половину 2023 года судебные исполнители Алматы взыскали в доход государства свыше 1,2 млн долларов, а также квартиры, машины и золотые изделия, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал на брифинге в РСК руководитель территориального отдела по обращению имущества в доход государства Департамента юстиции города Алматы Шынгыс Закешов, за первое полугодие 2023 года сотрудники ведомства конфисковали 1 млн 201,3 тысячи долларов, а также более 155,5 млн тенге.

Помимо денег, у осужденных в Алматы конфисковали в пользу государства девять автомобилей, четыре квартиры, два парковочных места, товары на сумму более 50,3 млн тенге, а также вещественные доказательства в виде золотых изделий, оргтехники и прочего имущества. Все это изъяли в рамках исполнительных производств.

"Конфискация может быть обращена лишь на то имущество, которое добыто преступным путем либо приобретено на средства, добытые преступным путем, а также на имущество, являющееся орудием или средством совершения уголовного правонарушения. Имущество, подлежащее конфискации, должно быть четко оговорено в резолютивной части приговора. Если по делу отсутствуют сведения о преступном характере происхождения имущества либо имущество вообще не установлено, конфискация имущества не назначается", – напомнил Шынгыс Закешов.

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