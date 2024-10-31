Нефтяной рынок ждет, кто победит на выборах в США

2024 год запомнится инвесторам как год высочайшей волатильности цен на нефть. Например, цена на нефть марок Brent/WTI только за три последних месяца несколько раз взлетала и падала с 90 до 70 долларов за баррель, напоминая на графике кардиограмму больного аритмией, сообщает Zakon.kz.

К концу октября Brent находится у нижней границы своей ценовой синусоиды, несмотря на сообщения о том, что ОПЕК+ вновь отложит увеличение добычи.

Дело в том, что вчера источники Reuters сообщили, что ОПЕК+ обсуждает вариант переноса еще на месяц планов по наращиванию добычи нефти в общей сумме 2,2 млн баррелей в сутки.

Как утверждают эксперты Международного энергетического агентства (IEA), если страны ОПЕК+ увеличат добычу еще на 2,2 млн баррелей в сутки, цена нефти может упасть ниже 70 долларов за баррель, а при полной нормализации ситуации на Ближнем Востоке (исключение рисков перекрытия Ормузского пролива) стоимость черного золота может упасть до 50-55 долларов.

Цена на нефть марки Brent за 3 месяца. Фото: rbc

Предсказывать сегодня поведение цены на нефть – дело крайне неблагодарное. Ведь, если через несколько дней к власти в США придет Дональд Трамп, конфликт на Ближнем Востоке может быть быстро не то что полностью потушен, но "погашен сверху", считает финансовый аналитик Арсен Темирбаев.

"Не случайно кабмин Казахстана снизил в базовом сценарии социально-экономического развития страны на 2025-2029 годы цену на нефть с 80 долларов за баррель до 75 долларов". Арсен Темирбаев

Слова казахстанского экономиста подтверждает и октябрьский Commodity Markets Outlook Всемирного банка. В прогнозном документе сказано, что средняя цена на нефть марки Brent составит 80 долларов за баррель в 2024 году, а затем снизится до 73 долларов за баррель в 2025 году и до 72 долларов за баррель в 2026 году.

О том, что конфликт на Ближнем Востоке будет урегулирован в случае победы на выборах в США республиканцев, говорят и эксперты британской радиокомпании ВВС.

"Президентская гонка в США вышла на финишную прямую. Помимо действующих лиц, которые у всех на слуху, в ней все время участвовал еще один незримый, но очень влиятельный игрок – американское произраильское лобби. Демократ Джо Байден оставляет после себя Ближний Восток в огне, и задача лоббистов – обеспечить Израилю защиту через лояльных ему политиков в новой администрации США". ВВС

Главным бенефициаром денежных потоков этих лоббистских групп стал Дональд Трамп, при котором на посту президента были подписаны нескольких важных для Израиля мирных соглашений. Его возвращение в Белый дом почти стопроцентно гарантирует Израилю дальнейшую поддержку, пишут журналисты ВВС.

Однако в той же Америке есть еще одна мощнейшая сила, которая не заинтересована в снижении цен на нефть. Это – производители сланцевой нефти. Добыча сланцевой нефти в США рентабельна, когда стоимость нефти превышает 65 долларов за баррель.

"Если же мировая цена на нефть превышает 80 долларов за баррель, американские нефтедобытчики чувствуют себя более чем комфортно и могут еще сильнее увеличить темпы бурения". Арсен Темирбаев

Кстати говоря, по данным Минэнерго США (EIA), текущая добыча сланцевой нефти в США составляет 9,6-9,7 млн баррелей в сутки.

Остается добавить, что есть несколько ключевых игроков, которые могут влиять на рынок нефти. Это страны-гиганты Китай и Индия, которые вместе обеспечивают свыше 45% роста мирового потребления нефти. И если потребление нефтепродуктов в Китае будет по-прежнему сдерживаться быстрым распространением электрокаров и гибридов, то понижения стоимости нефти не миновать (о том, как экономика Китая влияет на мировое производство нефти – читайте здесь).

Такая неопределенность на глобальном нефтяном рынке создает большие риски и угрозы для Казахстана, во многом живущего за счет доходов от продажи нефти, заканчивает эксперт.

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