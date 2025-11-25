Утверждены поправочные коэффициенты для расчета страховой премии по страхованию ГПО на 2026 год

Фото: freepik

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка утвердило размеры поправочных коэффициентов, используемых для расчета страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств на 2026 год, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены следующие размеры поправочных коэффициентов: Алматинская область – 1,44.

Область Жетысу – 1,20.

Туркестанская область – 1,69.

Восточно-Казахстанская область – 0,72.

Область Абай – 0,80.

Костанайская область – 1,11.

Карагандинская область – 1,18.

Область Улытау – 0,99.

Северо-Казахстанская область – 0,67.

Акмолинская область – 1,08.

Павлодарская область – 0,82.

Жамбылская область – 1,74.

Актюбинская область – 1,02.

Западно-Казахстанская область – 1,19.

Кызылординская область – 1,85.

Атырауская область – 0,48.

Мангистауская область – 0,79.

Алматы – 0,71.

Астана – 1,44.

Шымкент – 1,61. Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.

