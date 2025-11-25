#АЭС в Казахстане
Финансы

Утверждены поправочные коэффициенты для расчета страховой премии по страхованию ГПО на 2026 год

Автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, покупка автомобиля, кредит на машину, покупка машины, автострахование, страхование автомобиля, страхование машины, страховка на авто, страховка на машину , фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 14:06 Фото: freepik
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка утвердило размеры поправочных коэффициентов, используемых для расчета страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств на 2026 год, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены следующие размеры поправочных коэффициентов:

  • Алматинская область – 1,44.
  • Область Жетысу – 1,20.
  • Туркестанская область – 1,69.
  • Восточно-Казахстанская область – 0,72.
  • Область Абай – 0,80.
  • Костанайская область – 1,11.
  • Карагандинская область – 1,18.
  • Область Улытау – 0,99.
  • Северо-Казахстанская область – 0,67.
  • Акмолинская область – 1,08.
  • Павлодарская область – 0,82.
  • Жамбылская область – 1,74.
  • Актюбинская область – 1,02.
  • Западно-Казахстанская область – 1,19.
  • Кызылординская область – 1,85.
  • Атырауская область – 0,48.
  • Мангистауская область – 0,79.
  • Алматы – 0,71.
  • Астана – 1,44.
  • Шымкент – 1,61.

Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Какие установят коэффициенты для расчета страховых премий по ГПО для автовладельцев на 2025 год
11:56, 26 сентября 2024
Какие установят коэффициенты для расчета страховых премий по ГПО для автовладельцев на 2025 год
Установлены коэффициенты для расчета страховых премий по ГПО для автовладельцев на 2025 год
09:56, 01 ноября 2024
Установлены коэффициенты для расчета страховых премий по ГПО для автовладельцев на 2025 год
Стали известны размеры коэффициентов в регионах Казахстана для расчета страховок на авто
14:34, 05 июня 2024
Стали известны размеры коэффициентов в регионах Казахстана для расчета страховок на авто
