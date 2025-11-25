Утверждены поправочные коэффициенты для расчета страховой премии по страхованию ГПО на 2026 год
Фото: freepik
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка утвердило размеры поправочных коэффициентов, используемых для расчета страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств на 2026 год, сообщает Zakon.kz.
В частности, утверждены следующие размеры поправочных коэффициентов:
- Алматинская область – 1,44.
- Область Жетысу – 1,20.
- Туркестанская область – 1,69.
- Восточно-Казахстанская область – 0,72.
- Область Абай – 0,80.
- Костанайская область – 1,11.
- Карагандинская область – 1,18.
- Область Улытау – 0,99.
- Северо-Казахстанская область – 0,67.
- Акмолинская область – 1,08.
- Павлодарская область – 0,82.
- Жамбылская область – 1,74.
- Актюбинская область – 1,02.
- Западно-Казахстанская область – 1,19.
- Кызылординская область – 1,85.
- Атырауская область – 0,48.
- Мангистауская область – 0,79.
- Алматы – 0,71.
- Астана – 1,44.
- Шымкент – 1,61.
Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript