Нацбанк Казахстана возобновляет покупку долларов для ЕНПФ

Национальный банк Казахстана сегодня, 3 марта 2025 года, опубликовал информационное сообщение по валютному рынку. Так, по итогам февраля курс тенге укрепился на 3,7%, до 499,09 тенге за доллар, сообщает Zakon.kz.

В дополнительной части сказано, что среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 227 до 237 млн долларов.

"Общий объем торгов составил 4,7 млрд долларов", – уточнили в пресс-службе.

Кроме того, валютные интервенции в феврале банком не проводились.

Кроме того, учитывая введение нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, Нацбанк возобновляет публикацию данной информации.

"Объем продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора по итогам прошедшего месяца в рамках данной нормы составил порядка 274 млн долларов". Пресс-служба Национального банка РК

К примеру, в 2024 году валютная доля пенсионных активов Единого национального пенсионного фонда (ЕНПФ) была поэтапно доведена до 40%.

В целях диверсификации и повышения доходности пенсионных активов ЕНПФ путем инвестирования на зарубежных рынках банк планирует поддерживать валютную долю на уровне около 40%. В связи с укреплением курса тенге, а также поступлениями пенсионных взносов текущая валютная доля пенсионных активов ЕНПФ снизилась до уровня ниже 40%.

"В связи с этим банк возобновляет покупку долларов в портфель пенсионных активов ЕНПФ. Планируемый объем приобретения в марте составляет не более 250 млн долларов. Приобретение валюты будет осуществляться в зависимости от рыночной конъюнктуры. Следует отметить, что банк, как доверительный управляющий пенсионными активами ЕНПФ, нацелен на обеспечение сохранности и получение реальной доходности в долгосрочном периоде". Пресс-служба Национального банка РК

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Постановлением правления Нацбанка от 20 февраля 2025 года установлены пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты.