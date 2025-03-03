#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
499.22
519.14
5.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
499.22
519.14
5.64
Финансы

Нацбанк Казахстана возобновляет покупку долларов для ЕНПФ

Доллары, деньги, конверт, коррупция, взятка , фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 18:46 Фото: pexels
Национальный банк Казахстана сегодня, 3 марта 2025 года, опубликовал информационное сообщение по валютному рынку. Так, по итогам февраля курс тенге укрепился на 3,7%, до 499,09 тенге за доллар, сообщает Zakon.kz.

В дополнительной части сказано, что среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 227 до 237 млн долларов.

"Общий объем торгов составил 4,7 млрд долларов", – уточнили в пресс-службе.

Кроме того, валютные интервенции в феврале банком не проводились.

Кроме того, учитывая введение нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, Нацбанк возобновляет публикацию данной информации.

"Объем продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора по итогам прошедшего месяца в рамках данной нормы составил порядка 274 млн долларов".Пресс-служба Национального банка РК

К примеру, в 2024 году валютная доля пенсионных активов Единого национального пенсионного фонда (ЕНПФ) была поэтапно доведена до 40%.

В целях диверсификации и повышения доходности пенсионных активов ЕНПФ путем инвестирования на зарубежных рынках банк планирует поддерживать валютную долю на уровне около 40%. В связи с укреплением курса тенге, а также поступлениями пенсионных взносов текущая валютная доля пенсионных активов ЕНПФ снизилась до уровня ниже 40%.

"В связи с этим банк возобновляет покупку долларов в портфель пенсионных активов ЕНПФ. Планируемый объем приобретения в марте составляет не более 250 млн долларов. Приобретение валюты будет осуществляться в зависимости от рыночной конъюнктуры. Следует отметить, что банк, как доверительный управляющий пенсионными активами ЕНПФ, нацелен на обеспечение сохранности и получение реальной доходности в долгосрочном периоде". Пресс-служба Национального банка РК

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 18:46
Казахстанцам разрешили продажу и выкуп инвестиционных монет через торговые площадки
, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 18:46

Постановлением правления Нацбанка от 20 февраля 2025 года установлены пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: