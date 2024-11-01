Какие важные платежи должны уплатить казахстанцы в ноябре

В ноябре 2024 года казахстанцы обязаны сдать ряд налоговых отчетов и произвести важные платежи, сообщает Zakon.kz.

Департамент государственных доходов Алматы представил информацию о сроках подачи форм и уплаты налогов, включая декларации по корпоративному и индивидуальному подоходным налогам, социальному налогу, НДС, акцизу и другим обязательным платежам.

Налоговые отчетности

Так, не позднее 15 ноября 2024 года нужно сдать:

Форма 101.03 – расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода резидента за 3 квартал 2024 года;

Форма 101.04 – расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода нерезидента за 3 квартал 2024 года;

Форма 200.00 – декларация по ИПН и социальному налогу за 3 квартал 2024 года;

Форма 300.00 – декларация по НДС за 3 квартал 2024 года;

Форма 400.00 и 421.00 – декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением, за сентябрь 2024 года;

Форма 570.00 – декларация по рентному налогу на экспорт за 3 квартал 2024 года;

Форма 590.00 – декларация по налогу на добычу полезных ископаемых за 3 квартал 2024 года;

Форма 701.01 – расчет текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество на 2024 год по объектам, по которым возникли или изменились налоговые обязательства по состоянию на 1 ноября 2024 года;

Форма 710.00 – декларация по налогу на игорный бизнес за 3 квартал 2024 года;

Форма 860.00 – декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников за 3 квартал 2024 года;

Форма 870.00 – декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 3 квартал 2024 года;

Форма 880.00 – декларация по плате за цифровой майнинг за 3 квартал 2024 года;

Форма 913.00 – декларации для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога за 3 квартал 2024 года.

Не позднее 20 ноября 2024 года:

Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за октябрь 2024 года.

Необходимо уплатить налоги не позднее 5 ноября 2024 года:

ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой (частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов), полученным в октябре 2024 года.

Не позднее 20 ноября 2024 года:

НДС в Евразийском экономическом союзе за октябрь 2024 года;

Акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС за октябрь 2024 года.

Не позднее 25 ноября 2024 года:

КПН, авансовые платежи за ноябрь 2024 года;

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в октябре 2024 года;

ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в октябре 2024 года;

ИПН с доходов, выплаченных в октябре 2024 года;

ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием СМП, за октябрь 2024 года;

КПН, ИПН, указанные в декларации для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога за 3 квартал 2024 года;

НДС за 3 квартал 2024 года;

Рентный налог на экспорт за 3 квартал 2024 года;

Налог на добычу полезных ископаемых за 3 квартал 2024 года;

Социальный налог за октябрь 2024 года;

Земельный налог, текущий платеж по сроку не позднее 25 ноября 2024 года;

Налог на имущество, текущий платеж по сроку не позднее 25 ноября 2024 года;

Налог на игорный бизнес за 3 квартал 2024 года;

Плата за цифровой майнинг за 3 квартал 2024 года;

Единый платеж за октябрь 2024 года;

Обязательные пенсионные взносы (ОПВ) за октябрь 2024 года;

Обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) за октябрь 2024 года;

Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) за октябрь 2024 года;

Социальные отчисления за октябрь 2024 года;

Отчисления и взносы на ОСМС за октябрь 2024 года.

Отчетность можно представить через "Кабинет налогоплательщика" (https://cabinet.kgd.gov.kz), а также с помощью мобильных приложений банков второго уровня и e-Salyq Business.

В Департамент госдоходов отметили, что во избежание начисления пени необходимо своевременно и полностью производить оплату налогов и других обязательных платежей в бюджет в установленные законодательством сроки.



