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Какие важные платежи должны уплатить казахстанцы в ноябре

Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка , фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 14:03 Фото: freepik
В ноябре 2024 года казахстанцы обязаны сдать ряд налоговых отчетов и произвести важные платежи, сообщает Zakon.kz.

Департамент государственных доходов Алматы представил информацию о сроках подачи форм и уплаты налогов, включая декларации по корпоративному и индивидуальному подоходным налогам, социальному налогу, НДС, акцизу и другим обязательным платежам.

Налоговые отчетности

Так, не позднее 15 ноября 2024 года нужно сдать:

  • Форма 101.03 – расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода резидента за 3 квартал 2024 года;
  • Форма 101.04 – расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода нерезидента за 3 квартал 2024 года;
  • Форма 200.00 – декларация по ИПН и социальному налогу за 3 квартал 2024 года;
  • Форма 300.00 – декларация по НДС за 3 квартал 2024 года;
  • Форма 400.00 и 421.00 – декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением, за сентябрь 2024 года;
  • Форма 570.00 – декларация по рентному налогу на экспорт за 3 квартал 2024 года;
  • Форма 590.00 – декларация по налогу на добычу полезных ископаемых за 3 квартал 2024 года;
  • Форма 701.01 – расчет текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество на 2024 год по объектам, по которым возникли или изменились налоговые обязательства по состоянию на 1 ноября 2024 года;
  • Форма 710.00 – декларация по налогу на игорный бизнес за 3 квартал 2024 года;
  • Форма 860.00 – декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников за 3 квартал 2024 года;
  • Форма 870.00 – декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 3 квартал 2024 года;
  • Форма 880.00 – декларация по плате за цифровой майнинг за 3 квартал 2024 года;
  • Форма 913.00 – декларации для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога за 3 квартал 2024 года.

Не позднее 20 ноября 2024 года:

  • Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за октябрь 2024 года.

Необходимо уплатить налоги не позднее 5 ноября 2024 года:

  • ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой (частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов), полученным в октябре 2024 года.

Не позднее 20 ноября 2024 года:

  • НДС в Евразийском экономическом союзе за октябрь 2024 года;
  • Акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС за октябрь 2024 года.

Не позднее 25 ноября 2024 года:

  • КПН, авансовые платежи за ноябрь 2024 года;
  • КПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в октябре 2024 года;
  • ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов, выплаченных в октябре 2024 года;
  • ИПН с доходов, выплаченных в октябре 2024 года;
  • ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием СМП, за октябрь 2024 года;
  • КПН, ИПН, указанные в декларации для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога за 3 квартал 2024 года;
  • НДС за 3 квартал 2024 года;
  • Рентный налог на экспорт за 3 квартал 2024 года;
  • Налог на добычу полезных ископаемых за 3 квартал 2024 года;
  • Социальный налог за октябрь 2024 года;
  • Земельный налог, текущий платеж по сроку не позднее 25 ноября 2024 года;
  • Налог на имущество, текущий платеж по сроку не позднее 25 ноября 2024 года;
  • Налог на игорный бизнес за 3 квартал 2024 года;
  • Плата за цифровой майнинг за 3 квартал 2024 года;
  • Единый платеж за октябрь 2024 года;
  • Обязательные пенсионные взносы (ОПВ) за октябрь 2024 года;
  • Обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) за октябрь 2024 года;
  • Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) за октябрь 2024 года;
  • Социальные отчисления за октябрь 2024 года;
  • Отчисления и взносы на ОСМС за октябрь 2024 года.

Отчетность можно представить через "Кабинет налогоплательщика" (https://cabinet.kgd.gov.kz), а также с помощью мобильных приложений банков второго уровня и e-Salyq Business.

В Департамент госдоходов отметили, что во избежание начисления пени необходимо своевременно и полностью производить оплату налогов и других обязательных платежей в бюджет в установленные законодательством сроки.


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