Курсы валют на выходные дни: 2 и 3 ноября
Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 1 ноября 2024 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 488,27 тенге (+0,04).
Средневзвешенный курс евро поднялся до 530,83 тенге (+0,26).
Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,01 тенге (-0,01).
Средневзвешенный курс юаня на дневных торгах поднялся до 68,42 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 488,1-489,9 тенге, евро – по 530-534 тенге, российские рубли – по 4,99-5,09 тенге.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 488,26 тенге, евро – 530,54 тенге, рубля – 5,03 тенге.
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