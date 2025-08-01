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Финансы

Курсы валют на выходные дни: 2 и 3 августа

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На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 1 августа 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 543,17 тенге, поднявшись на 2,45 тенге.

Средневзвешенный курс евро поднялся до 620,96 тенге (+3,18).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,77 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 74,98 тенге (-0,16).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 543,1-545,7 тенге, евро – по 620-624 тенге, рубли – по 6,59-6,71 тенге. 

Утром 1 августа Национальный банк установил курс доллара в 540,78 тенге, евро – 618,65 тенге, рубля – 6,71 тенге.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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