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Законодательство РК

Внутренний валютный рынок РК: увеличилась покупка евро, спрос на рубль вырос на 21%

Обмен валют, деньги, обменник, евро, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 18:17 Фото: pexels
По состоянию на 1 октября 2024 года в Казахстане насчитывается 2111 обменных пунктов, из которых 1552 принадлежат банкам и АО "Казпочта", а 559 – небанковским организациям, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные по операциям с наличной иностранной валютой за III квартал текущего года, рассказали в Нацбанке РК 4 ноября. 

"Объемы операций с евро продемонстрировали разнонаправленную динамику. Покупка у физических лиц увеличилась на 48% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 126 млн евро, в то время как продажа физическим лицам снизилась на 34%, до 153 млн евро. В годовом выражении покупка евро выросла на 11%, тогда как объемы продажи сократились на 25%.

Спрос населения на покупку российских рублей в III квартале 2024 года вырос на 21% по сравнению с предыдущим кварталом, при этом объем предложений населением остался на прежнем уровне. В годовом выражении покупка рублей увеличилась на 14%, а продажа снизилась на 3%.

Что касается операций с долларом США, то в сравнении со II кварталом 2024 года объем предложений населением остался без изменений, однако спрос со стороны населения показал незначительное снижение. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года покупка долларов снизилась на 14%, а объемы продажи уменьшились на 6%.

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