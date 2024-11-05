В Минфине пояснили насчет выплаты премий государственным служащим

В Министерстве финансов ответили на обращения СМИ, касающиеся премий государственным служащим, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве сообщили, что на основании постановления правительства от 29 августа 2001 года №1127 выплата премий, оказание материальной помощи, установление надбавок к должностным окладам государственных служащих осуществляются исключительно за счет экономии бюджетных средств.

Этим постановлением определен конкретный перечень статей расходов, за счет которых, в случае образования экономии, могут быть осуществлены выплаты на премирование (экономия по расходам на командировки, коммунальные и транспортные услуги, услуги связи, аренду помещений и т. д.).

Поскольку на сегодняшний день в указанное постановление, равно как и в другие законодательные акты, не вносились изменения, ограничивающие премирование, оснований для запрета на выплату премий государственным служащим не имеется.

Ранее выяснилось, почему в Казахстане растут цены и при чем здесь ЖКХ.

