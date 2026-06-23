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День государственных служащих празднуется в Казахстане

чиновники, государственные служащие в стране, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 12:55 Фото: Zakon.kz
23 июня в Казахстане отмечают День государственных служащих. Профессиональный праздник посвящен людям, от работы которых зависят эффективность государственного управления, реализация реформ и качество предоставляемых гражданам услуг, сообщает Zakon.kz.

Это единый профессиональный праздник для всех государственных служащих мира. Всех тех, кто трудится на благо государства и общества, обеспечивая стабильную работу государственных институтов.

Дата праздника связана с решением международного сообщества. В 2002 году на 57-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций была принята резолюция, провозгласившая 23 июня Днем государственной службы. Документ призвал государства – члены ООН отмечать этот день на национальном уровне и подчеркивать важность работы государственных служащих.

В Казахстане День государственных служащих был официально включен в перечень профессиональных праздников в декабре 2013 года. Соответствующий указ подписал президент страны. Впервые праздник отметили в июне 2014 года.

Работа на государственной службе требует высокой ответственности, профессионализма и приверженности принципам служения обществу. От компетентности государственных служащих во многом зависят эффективность государственного управления, качество оказываемых услуг и успешное выполнение стратегических задач.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что профессиональная и эффективная работа государственных служащих является важным фактором укрепления государственности и улучшения качества жизни населения.

Сегодня одним из приоритетов развития государственного аппарата остается повышение открытости, подотчетности и доступности государственных органов для граждан.

В День государственных служащих слова признательности адресованы всем, кто посвятил себя работе на благо государства и общества, внося вклад в развитие Казахстана и решение важных общественных задач.

В начале текущего года депутат Мажилиса Снежанна Имашева рассказала, какие изменения предусмотрены в системе государственной службы. Она отметила, что законопроект "О государственной службе Республики Казахстан" с сопутствующими поправками разработан на основе Концепции развития государственной службы на 2024-2029 годы и направлен на дальнейшее совершенствование деятельности системы госслужбы.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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