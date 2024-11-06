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Скучно не будет: как мировые рынки реагируют на ход выборов в США

Трамп и Харрис, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 11:46 Фото: Facebook/Donald J. Trump, Facebook/Kamala Harris
Пока в США идет напряженный поединок между Трампом и Харрис, на фондовых рынках мира началась не менее интригующая борьба котировок, рейтингов и курсов. О том, как глобальная финансовая система готовится встретить нового президента Америки, в материале Zakon.kz.

Первым на президентские выборы отреагировали криптовалюты. Курс биткоина поставил исторический рекорд, перепрыгнув планку в 75 тысяч долларов. Вчера утром "биток" торговался на Binance ровно за 75 тысяч, потом немного откатился до 74,4 тыс. долларов.

курс биткоин, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 11:46

Курс биткоина. Фото: РБК

Скачок цены биткоина вполне объясним, поскольку Дональд Трамп в предвыборной гонке открыто поддержал криптовалютного сообщества. Так, летом в Сиэтле Трамп выступил на конференции Bitcoin-2024 и заявил, что будущее за биткоином.

Интересно поведение нефти. Вчера, вместе с началом выборов, январские контракты на нефть марки Brent перескочили 76 долларов за баррель, а сегодня наступило снижение до 74,1 доллара.

курс нефть, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 11:46

Фото: investing

Точно так же ведут себя и декабрьские фьючерсы на золото. Вчера – рост до 2 756 долларов за унцию, сегодня – падение до 2744 долларов.

курс золото, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 11:46

Фото: investing

Очень бодро встретили выборы фьючерсы на основные американские индексы:

  • S&P 500 – рост на 1,21%, до 5882,5 пункта;
  • Dow Jones – рост на 1,3%, до 42 930 пункта;
  • NASDAQ Composite – рост на 1,18%, до 20 581 пункта.

Ну и, наконец, курс доллара США (USD) прибавил по отношению к основным валютам – BBDXY вырос на 1,45%, до 1272,27 пункта.

А теперь – "вишенка на торте". Все это только начало "веселых" перемен. Сегодня заканчиваются выборы президента, а в четверг ФРС огласит новую ключевую ставку. От этого и будет зависеть динамика всей мировой экономики. Скучно точно не будет.

Ранее мы рассказали, как итоги американских выборов повлияют на экономику Казахстана.

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