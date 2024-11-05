Кто станет новым президентом США и как это отразится на Казахстане

Еще в 1845 году в США было решено, что президентские выборы всегда будут проходить во вторник, следующий за первым понедельником ноября. В 2024 году день выборов выпал на 5 ноября, и скоро мы узнаем, кто стал 47-м президентом Америки, сообщает Zakon.kz.

В этом материале мы собрали ответы на наиболее популярные вопросы о самых важных президентских выборах 2024 года.

Когда начнется голосование по времени Астаны?

Время начала работы избирательных участков в США отличается в зависимости от штата. Первыми будут открыты избирательные участки в штатах восточного побережья страны (Мэн, Нью-Джерси и т.д.) в 7:00 утра по местному времени (17:00 Астаны). Однако в Вермонте голосование начнется уже в 5 утра местного времени (15:00 Астаны). Жители Западного побережья начнут голосование на три часа позже.

Как проходят выборы?

В США президентская власть определяется по голосам выборщиков, а не как, например, в Казахстане – напрямую избирателями. Каждый штат определяет своих выборщиков, число которых равно общему количеству сенаторов и представителей штата в Конгрессе. Всего в коллегии выборщиков насчитывается 538 человек, и для того чтобы кандидат объявил о своей победе, ему необходимо получить поддержку как минимум 270 из них.

Какие штаты являются ключевыми для выборов?

Борьба между Харрис и Трампом будет особо напряженной в семи штатах: Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Мичиган, Аризона, Висконсин и Невада. Жители "колеблющихся" штатов могут менять свои предпочтения в отношении республиканцев или демократов. Эти штаты также называют "фиолетовыми", имея в виду смешение традиционных цветов демократов и республиканцев, синего и красного. Аналитики из The Hill подчеркивают, что кандидат, который окажется победителем в Пенсильвании, с 85% вероятностью займет пост президента США.

Как определяется победа кандидата?

Кандидат может стать президентом, не выиграв прямое голосование, так как его победа может быть достигнута в ряде штатов с минимальным преимуществом, а поражение – с большим разрывом между результатами прямого голосования и голосованием с учетом системы выборщиков. Это произошло с пятью президентами, включая Трампа в 2016 году.

Когда будут известны результаты выборов?

Очное голосование заканчивается вечером 5 ноября. Из-за различных правил подсчета бюллетеней и сроков принятия почтовых бюллетеней в некоторых штатах результаты могут быть известны на следующий день или даже позже.

Так, выборы 2020 года проходили 3 ноября, однако имя победителя американские телекомпании объявили только утром 7 ноября, – сообщает ВВС.

В целом же избиратели привыкли, что они узнают имя следующего президента к ночи в день голосования или – в крайнем случае – утром на следующий день.

В 2016 году американские избиратели узнали, что президентом на следующие четыре года избран Дональд Трамп, к трем ночи. О победе Барака Обамы на выборах в 2012 году стало известно поздним вечером в день голосования.

А вот в 2000 году, когда за президентское кресло боролись республиканец Джордж Буш-младший и демократ Альберт Гор, имя победителя – Джорджа Буша – стало известно только 12 декабря, почти через месяц и одну неделю после голосования.

Тогда разница между количеством голосов, отданных за кандидатов, была крайне незначительна. Фактически судьбу выборов решали результаты голосования во Флориде. Пересчет голосов продолжался до тех пор, пока 12 декабря Верховный суд США не постановил прекратить пересчеты голосов и признать последний подсчет окончательным.

Что обещают кандидаты американцам?

Камала Харрис:

продолжить оказывать военную помощь Украине;

продолжить оказывать поддержку Израилю и добиться завершения войны на Ближнем Востоке;

назначить на должность в свою будущую администрацию члена Республиканской партии;

"покончить" с завышением цен на продукты со стороны ретейлеров в условиях повышенного спроса (например, во время ураганов);

отменить налоговые послабления для корпораций и повысить налог на долгосрочный прирост капитала для лиц, зарабатывающих свыше 1 млн долларов в год, до 28%;

выделить американцам, впервые приобретающим жилье, до 25 тыс. долларов на первоначальный взнос, а также предоставить "более щедрую поддержку" тем, кто первым в своей семье приобретает недвижимость;

увеличить налоговый вычет на расходы на запуск бизнеса для новых предприятий с 5 тыс. до 50 тыс. долларов;

повысить минимальную заработную плату и ввести оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам и болезни;

отменить налоги на чаевые для работников сферы обслуживания и гостиничного бизнеса;

добиться снижения цен на медикаменты посредством переговоров с фармкомпаниями;

расширить налоговые льготы на детей до 6 тыс. долларов в год за каждого ребенка (сейчас 2 тыс. долларов);

подписать законопроект о гарантии права на аборт на общенациональном уровне, если такой поступит от конгресса, сообщил РБК.

Дональд Трамп:

завершить конфликт в Украине еще до своей инаугурации;

продолжить оказывать поддержку Израилю и добиться завершения войны на Ближнем Востоке;

провести массовую депортацию мигрантов, находящихся в США незаконно;

"запечатать" границу США и отменить все положения "политики открытых границ" прежней администрации;

ввести тарифы в 10-20% на весь импорт и поднять пошлины на товары китайского производства до 60% и выше;

снизить налоговую ставку для корпораций, производящих свои товары в США, с 21 до 15%;

расширить налоговые льготы на детей до 5 тыс. долларов в год за каждого ребенка;

сохранить за штатами право самостоятельно регулировать вопросы права на аборт;

запретить трансгендерам соревноваться в женских видах спорта.

Кто уже проголосовал в США?

Свыше 78 млн граждан США воспользовались возможностью досрочного голосования. Об этом свидетельствуют данные Университета штата Флорида. По его информации, более 42,6 млн человек лично посетили избирательные участки, а около 35,3 млн проголосовали по почте. Общее число зарегистрированных избирателей в США составляет примерно 168 млн. Наибольшая активность была отмечена в Техасе (8,9 млн голосов), Флориде (8,1 млн), Калифорнии (7,6 млн), Северной Каролине (4,4 млн) и Джорджии (4 млн).

Что ждет Казахстан от итогов выборов?

По мнению экономиста Расула Рысмамбетова, для нас не столь важно, кто станет президентом США, потому что задачи, стоящие перед американской экономикой, от смены главы государства не изменятся.

"И Трамп, и Харрис живут в одной и той же стране, и им придется решать одни и те же задачи. Прежде всего, это привлечение дополнительных инвестиций". Расул Рысмамбетов

По мнению экономиста, для этого ФРС должна пойти на смягчение своей политики, еще больше понизить базовую ставку и ослабить доллар. Это будет очень выгодным для Казахстана – как для внешних займов, так и для обслуживания внешнего долга.

Во-вторых, и Трамп, и Харрис будут стараться прекратить конфликт в Украине или, по крайней мере, закончить его "горячую фазу". Для этого у них есть все возможности.

"Сегодня всем ясно, что Украина понесла большой урон, и настало время для ее восстановления. А это возможно только после остановки боевых действий". Расул Рысмамбетов

Для Казахстана прекращение войны означает облегчение торгового транзита, снижение рисков для работы КТК и возвращение к стабильности у главного экономического партнера.

В-третьих, США должны, наконец-то, путем взаимных уступок и переговоров, нормализовать торгово-экономические отношения с Китаем.

"В мире нет более близких стран, чем Китай и Америка – потому что Китай производит все на свете, а Америка все это покупает". Расул Рысмамбетов

Поэтому, под экономическим прессингом США, Китай будет выстраивать более прагматичную политику и начнет все больше развивать инвестиционную политику в близлежащих регионах, в том числе и в Центральной Азии.

Ранее мы делали прогноз, что будет с тенге, если президентом США станет Дональд Трамп.