Соглашение США и Китая: как реагируют на договоренности стран фондовые рынки

Согласно сообщению источника, министр торговли США Говард Лутник отметил, что данное соглашение поможет урегулировать "вопросы редкоземельных металлов и магнитов", а США, в свою очередь, смягчат ограничения на экспорт микрочипов, в то время как Китай увеличит поставки редкоземельных элементов.

Однако стороны не раскрыли деталей соглашения, что сохраняет осторожность инвесторов относительно перспектив новых сделок.



