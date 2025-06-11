Соглашение США и Китая: как реагируют на договоренности стран фондовые рынки
Фото: freepik
Что происходит на фондовых рынках после новостей о результатах двухдневных переговоров между США и Китаем – в материале Zakon.kz.
Фьючерсы на фондовые индексы США снизились в среду на фоне сдержанной реакции рынков на рамочное торговое соглашение между США и Китаем, поскольку инвесторы ожидают публикации ключевых данных по инфляции.
Как сообщает Investing, во вторник представители США и Китая договорились о рамочном соглашении по торговле после двух дней переговоров в Лондоне. Соглашение теперь будет представлено на утверждение президентам Дональду Трампу и Си Цзиньпину.
Согласно сообщению источника, министр торговли США Говард Лутник отметил, что данное соглашение поможет урегулировать "вопросы редкоземельных металлов и магнитов", а США, в свою очередь, смягчат ограничения на экспорт микрочипов, в то время как Китай увеличит поставки редкоземельных элементов.
Однако стороны не раскрыли деталей соглашения, что сохраняет осторожность инвесторов относительно перспектив новых сделок.
Основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись ростом во вторник благодаря скачку акций производителя электромобилей Tesla. Индекс NASDAQ Composite, ориентированный на технологический сектор, вырос на 0,6%, промышленный индекс Dow Jones – на 0,3%, а широкий индекс S&P 500 – примерно на 0,6%, продемонстрировав третий подряд день роста и оказавшись менее чем в 2% от февральского пика.
В то же время некоторую неопределенность внесло решение апелляционного суда США, который разрешил сохранить в силе тарифы Трампа, включая так называемые пошлины "дня освобождения", пока продолжается пересмотр предыдущего постановления о блокировке этих тарифов. В среду фьючерсы на Dow Jones снизились на 50 пунктов (0,1%), фьючерсы на S&P 500 – на 7 пунктов (0,1%), а фьючерсы на Nasdaq 100 – на 35 пунктов (0,2%).
В то же время большинство азиатских фондовых рынков выросли в среду, при этом китайские рынки возглавили рост на фоне оптимизма по поводу соглашения с США. Китайские рынки получили поддержку на фоне надежд на улучшение торговых отношений.
Региональные рынки последовали за ночным ростом Уолл-стрит, где акции ведущих технологических компаний подорожали на фоне сообщений, что в ходе текущих переговоров США и Китая может быть снят ряд ограничений на экспорт технологий в Китай. Индексы CSI 300 и Shanghai Composite выросли на 1% и 0,7%, соответственно, индекс Hang Seng в Гонконге прибавил 0,9%.
К слову, акции азиатских технологических компаний, особенно связанных с производством микросхем, выросли в среду на фоне ожиданий, что США смягчат ограничения на экспорт полупроводников и других технологий в Китай. На этом фоне стоит отметить, что Индекс KOSPI Южной Кореи вырос на 0,6% и достиг нового 11-месячного максимума. Японский Nikkei 225 вырос на 0,4% благодаря росту в технологическом секторе. Индекс TOPIX в Японии остался практически без изменений, поделились специалисты Investing.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript