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Как изменился курс доллара на торгах 7 ноября

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 15:41 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 7 ноября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 492,22 тенге (+0,02).

Средневзвешенный курс юаня снизился до 68,42 тенге (-0,16).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 492,3-494,1 тенге, евро – по 529-533 тенге, российские рубли – по 4,97-5,07 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 7 ноября.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на январь на электронных торгах ICE Futures упала на 0,01%, до 74,91 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подешевели на 0,14%, до 71,59 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 492,14 тенге, евро – в 528,85 тенге, рубля – в 5,01 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 7 ноября, можно здесь.

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