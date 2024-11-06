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Курс доллара подскочил на торгах 6 ноября на фоне итогов выборов в США

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 15:40 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 6 ноября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 492,14 тенге, поднявшись сразу на 3,13 тенге.

Средневзвешенный курс юаня напротив снизился до 68,59 тенге (-0,18).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 492,1-493,9 тенге, евро – по 528,5-532,5 тенге, российские рубли – по 4,97-5,07 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 6 ноября.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на январь на электронных торгах ICE Futures упала на 1,79%, до 74,18 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подешевели на 1,72%, до 70,75 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 488,91 тенге, евро – 532,62 тенге, рубля – 5 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 6 ноября, можно здесь.

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