Курс доллара подскочил на торгах 6 ноября на фоне итогов выборов в США
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 492,14 тенге, поднявшись сразу на 3,13 тенге.
Средневзвешенный курс юаня напротив снизился до 68,59 тенге (-0,18).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 492,1-493,9 тенге, евро – по 528,5-532,5 тенге, российские рубли – по 4,97-5,07 тенге.
Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 6 ноября.
Так, стоимость фьючерсов на Brent на январь на электронных торгах ICE Futures упала на 1,79%, до 74,18 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подешевели на 1,72%, до 70,75 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 488,91 тенге, евро – 532,62 тенге, рубля – 5 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 6 ноября, можно здесь.