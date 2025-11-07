Курс доллара немного снизился на торгах 7 ноября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 526,02 тенге, снизившись на 0,55 тенге.
Курс российского рубля повысился до 6,50 тенге (+0,01)
Курс китайского юаня составил 73,86 тенге (-0,11).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 526,6-528,3 тенге, евро – по 605,5-610,9 тенге, рубли – по 6,43-6,53.
Мировые цены на нефть растут на торгах 7 ноября.
Так, январский фьючерс на нефть Brent вырос на 1% и составил 64,11 доллара за баррель.
Декабрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 1,1%, до 60,11 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 526,79 тенге, евро – 606,34 тенге, рубля – 6,51 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 7 ноября, можно здесь.