В каких городах Казахстана самые дешевые базары

Бюро национальной статистики выпустило октябрьский отчет по индексам цен в сельском хозяйстве в Республике Казахстан, где есть раздел по ценам на рынках городов страны. О том, в каких регионах закупаться на базарах дешевле всего, в материале Zakon.kz.

Для сравнения мы взяли несколько товарных позиций: говядина, курица, конина, картофель, творог и яблоки.

Оказалось, что самое дорогое мясо (говядина) продается в Алматы. При средней цене по республике в 2 650 тенге за килограмм, в южной столице говядина стоит 3 016 тенге. Самое дешевое мясо в Кызылорде — 2 309 тенге за кило.

Курица в среднем на рынках страны стоит 1 591 тенге за килограмм. Самое дорогое куриное мясо – 1 204 тенге за килограмм — в Усть-Каменогорске, а самое дорогое – 2 154 тенге за килограмм – в Алматы.

Килограмм конины (при средней цене в 2 953 тенге за килограмм) дешевле всего покупать в Кызылорде за 2 455 тенге за кг. Самая дорогая конина – по 3 700 тенге – снова в Алматы.

Картофель в среднем по Казахстану стоит 186 тенге за килограмм. Дешевле всего его покупать в Павлодарской области – за 139 тенге, а дороже всего – по 250 тенге – в Алматы.

Творог (средняя цена – 1 250 тенге за кг.) дешевле всего стоит в Семее – 878 тенге за килограмм, дороже всего – в Мангистау, где за килограмм продукта просят 1 500 тенге.

И, наконец, яблоки (средняя цена – 533 тенге) дешевле всего в Шымкенте – 350 тенге, а самые дорогие – по 752 тенге — продаются в Усть-Каменогорске.

Отметим также, что по данным БНС АСПиР РК, цены на социально-значимые продовольственные товары в Казахстане растут третью неделю подряд. Наибольшие темпы роста цен (более 5%) с начала года наблюдаются у картофеля (+22%), хлеба (+6,8%), сливочного масла (+6,1%), мяса кур (+5,6%), соли (+9%).

При этом с начала года подешевела гречка (-32%), мука I сорта (-5,5%), морковь (-10,6%), подсолнечное масло (-7,1%), капуста (-12,8%).

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