Прогноз: каким будет курс доллара на следующей неделе

Будет ли снижаться доллар после скачка выше 492 тенге в минувшую среду и что будет влиять на динамику курса на новой неделе ноября, в материале Zakon.kz.

Курс доллара в очередной раз перешел отметку в 490 тенге и удерживается на ней с середины недели. По итогам торгов в пятницу, 8 ноября, средневзвешенный курс американской валюты сложился на отметке 491,71 тенге согласно данным Казахстанской фондовой биржи. Отметим, что доллар превысил 490 тенге уже третий раз за последний месяц.

Фото: Национальный банк РК

Аналитик Анна Бодрова поясняет, что на этой неделе тенге "снова пострадал на KASE" – в основном в парах с долларом США и юанем из-за недостаточного предложения иностранной валюты на площадке.

"В меньшей степени на него влиял массовый уход рынка от рисков, пока инвесторы ожидали итогов президентских выборов в США и решения Федрезерва по ставке". Анна Бодрова

В свою очередь ведущий аналитик АФК Зарина Скрипченко указала, что курс USDKZT заметно вырос в среду с последующей стабилизацией у уровней 491-492 тенге за доллар на фоне глобального укрепления индекса доллара в свете уверенной победы Дональда Трампа на выборах президента США.

"Между тем при отсутствии значимых форс-мажорных событий, которые могут негативно повлиять на динамику курса, до конца ноября может наблюдаться некоторое его снижение". Зарина Скрипченко

По мнению эксперта, укрепление может быть связано с подготовкой крупных компаний-экспортеров к последнему в текущем году квартальному налоговому периоду, пик которого придется на 25 ноября, и повышенными объемами нетто-продаж инвалюты Нацбанком.

При этом определенных событий, способных существенно повлиять на динамику курса на следующей неделе, не ожидается. Зарина Скрипченко говорит, что курс нацвалюты будет по-прежнему определяться под влиянием внешних и внутренних фундаментальных факторов.

Наиболее значимыми из них будут динамика нефтяных котировок и индекса доллара США, риск-аппетит глобальных инвесторов, состояние торгового баланса и бюджетные параметры РК.

Помимо этого, курс USDKZT может реагировать на решения отдельных крупных игроков локального рынка о покупке/продаже инвалюты в целях выполнения налоговых обязательств, оплаты импортных контрактов, обслуживания внешних обязательств и прочего.

Анна Бодрова полагает, что на будущей неделе все внимание будет обращено к тому, проявит ли себя Нацбанк Казахстана в вопросе бюджетных трансфертов.

"Идеально было бы, если бы регулятор провел последовательные трансферты и обеспечил рынок валютным предложением, чтобы позволить тенге скорректироваться и вернуться к более комфортным уровням". Анна Бодрова

Ожидается, что средние курсы иностранных валют на новой неделе ноября будут находиться в следующих диапазонах: американский доллар проследует в рамках 486-495 тенге, евро – 525-535 тенге, рубль – 5,00-5,10 тенге, китайский юань – 68-70 тенге.